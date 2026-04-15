La Honda más legendaria de la historia es de 1992

Coches y Motos 15 ABR 2026 - 23:11h.

No es la opción más barata del mercado

La Honda accesible que, para muchos, es la más atractiva

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Si hay una Honda revolucionaria que marcó un antes y un después en la historia de la marca, sin duda esa es la CBR 1000 RR-R Fireblade, que se creó en 1992, y que tuvo un éxito inmediato, como se podía esperar fácilmente, viendo su diseño, su equipamiento y sus prestaciones. Y con el paso del tiempo, se ha seguido actualizando y renovando, hasta conseguir que sea uno de los modelos más buscados, y que todavía esté en el top de ventas de la compañía nipona.

Tras su última mejora, se le han añadido cambios internos al motor, con una mejor aceleración, y siendo más ligero. También tiene una relación de cambios más corta, un sonido mejorado, una electrónica adaptada a los cambios de motor, ABS en curva, chasis más preciso y mejor tracción, alerones y carenado con nuevo diseño, un depósito de mayor capacidad para más autonomía, una ergonomía revisada, y lo más importante, la normativa Euro 5+.

La cifra de potencia es de 215 CV a 14.000 revoluciones por minuto, y el par motor es de 113 Nm a 12.000 rpm, lo que hace que esta moto sea un avión, y una de las motos más divertidas de conducir. El carenado tiene alerones, basados en la aerodinámica de MotoGP, para incrementar la estabilidad en las frenadas y en las entradas de curva, y en equipamiento no se queda atrás. Porque dispone de una pantalla TFT de 5” a todo color, sistema keyless y mucho más.

El coste de la Honda CBR 1000 RR-R Fireblade

Lógicamente, conseguir una Honda CBR 1000 RR-R Fireblade no es la opción más barata del mercado. Pero en caso de que te decidas por esta adquisición, la cifra de 25.500 euros que te hace falta pagar es más que razonable y consideramos que queda amortizada.