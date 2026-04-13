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Coches y motos

El Honda ZR-V es más avanzado, más actual y, muy importante, más barato que el Mazda CX-60, pero igual de equilibrado

Mazda CX-60
Mazda CX-60. Mazda
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El Honda ZR-V se posiciona como una de las alternativas más interesantes del momento. Un SUV que quiere ser moderno, eficiente y ofrecer un equilibrio difícil de igualar. Todo ello, además, con un precio muy razonable.

En dimensiones, encaja perfectamente en el segmento SUV compacto. Mide 4.568 mm de largo y tiene una batalla de 2.657 mm. Esto se traduce en buen espacio interior y confort en marcha. El maletero ofrece 380 litros, ampliables hasta 1.312 litros, suficiente para un uso familiar.

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Honda-ZR-V
Honda-ZR-V. eldesmarque.com

Un tapado entre los C-SUV híbridos a tener muy en cuenta

El diseño también juega a su favor. Es elegante. Es discreto. Pero muy actual. No busca llamar la atención de forma exagerada. Compite con modelos como el Kia Sportage o el Toyota Corolla Cross, pero lo hace con una personalidad más refinada.

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En el apartado económico, marca diferencias. Parte desde 38.750 euros al contado o 37.950 euros financiado. El Mazda CX-60, por ejemplo, supera los 47.000 euros para una versión MHEV de 200 CV. Además, ofrece opciones de financiación con cuotas accesibles, lo que facilita su compra.

Honda ZR-V
Honda ZR-V. Honda

Así es el Honda ZR-V más barato

Bajo el capó encontramos su gran argumento. Un sistema híbrido HEV de 184 CV. Combina un motor de gasolina con dos eléctricos, logrando una conducción suave y eficiente. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y firma un consumo de solo 4,8 l/100 km. Todo ello con etiqueta ECO.

En equipamiento, cumple con nota desde el acabado Elegance. Incluye pantalla táctil, conectividad completa, climatizador dual y múltiples asistentes. También suma control de crucero adaptativo, cámara trasera y sistemas de seguridad avanzados. Un conjunto muy completo.

Honda ZR-V
Honda ZR-V. Honda
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