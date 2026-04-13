Coches y Motos 13 ABR 2026 - 12:47h.

No es el más potente, ni el más llamativo, pero sí uno de los más coherentes, y eso lo convierte en una compra muy inteligente

La nueva Honda es la mejor para ruta

Compartir







El Honda ZR-V se posiciona como una de las alternativas más interesantes del momento. Un SUV que quiere ser moderno, eficiente y ofrecer un equilibrio difícil de igualar. Todo ello, además, con un precio muy razonable.

En dimensiones, encaja perfectamente en el segmento SUV compacto. Mide 4.568 mm de largo y tiene una batalla de 2.657 mm. Esto se traduce en buen espacio interior y confort en marcha. El maletero ofrece 380 litros, ampliables hasta 1.312 litros, suficiente para un uso familiar.

PUEDE INTERESARTE Honda tiene un SUV que lo cambia todo

Un tapado entre los C-SUV híbridos a tener muy en cuenta

El diseño también juega a su favor. Es elegante. Es discreto. Pero muy actual. No busca llamar la atención de forma exagerada. Compite con modelos como el Kia Sportage o el Toyota Corolla Cross, pero lo hace con una personalidad más refinada.

PUEDE INTERESARTE Honda tiene una de las mejores compras en España

En el apartado económico, marca diferencias. Parte desde 38.750 euros al contado o 37.950 euros financiado. El Mazda CX-60, por ejemplo, supera los 47.000 euros para una versión MHEV de 200 CV. Además, ofrece opciones de financiación con cuotas accesibles, lo que facilita su compra.

Así es el Honda ZR-V más barato

Bajo el capó encontramos su gran argumento. Un sistema híbrido HEV de 184 CV. Combina un motor de gasolina con dos eléctricos, logrando una conducción suave y eficiente. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y firma un consumo de solo 4,8 l/100 km. Todo ello con etiqueta ECO.

En equipamiento, cumple con nota desde el acabado Elegance. Incluye pantalla táctil, conectividad completa, climatizador dual y múltiples asistentes. También suma control de crucero adaptativo, cámara trasera y sistemas de seguridad avanzados. Un conjunto muy completo.