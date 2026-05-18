Esta moto china está ganando terreno por equipamiento, acabados y un precio difícil de ignorar

Coches y Motos 18 MAY 2026 - 10:50h.

Su conectividad mirror link hace que sea muy original y única en su segmento

La Suzuki que está sorprendiendo a muchos motoristas por lo fácil y divertida que es de conducir

Compartir







Desde China ha llegado una moto que está ganando terreno con respecto a otras marcas, en especial, a las japonesas, gracias a unos acabados y un equipamiento de primer nivel, que la sitúa a la altura de las mejores, además de tener un precio muy accesible, que provoca que sea difícil de ignorar. Por todo esto, consideramos que la Cyclone RT 3 S es una de las mejores motos que se pueden conseguir hoy en día en el mercado, y no tenemos ninguna duda de que es una inversión segura.

Es una scooter top, con un motor fiable y seguro, que rinde a muy buenas cifras y que ofrece una serie de ventajas sensacionales. Se trata de un mono cilíndrico de cuatro tiempos, que entrega una potencia de 24 CV, una cifra que sabemos que no es la más alta, pero tampoco necesitas mucho más. Al tener una cilindrada de 289 centímetros cúbicos, se puede manejar sin problema en caso de que tan solo dispongas del carné A2, y cuenta con control de tracción o con sistema de frenada ABS.

Dentro del apartado de equipamiento, podemos destacar la instrumentación totalmente digital y compuesta por una pantalla TFT con conectividad mirror link, que hace que sea muy original y única en su segmento, además de una llave inteligente por proximidad. Las piñas son retro iluminadas y la pantalla parabrisas es regulable electrónicamente, mientras que tiene una buena capacidad de carga, que te permite guardar el casco integral bajo el asiento.

El precio de la Cyclone RT 3 S es su punto fuerte

Aunque si nos tenemos que quedar con algo en concreto de esta Cyclone RT 3 S, es sin duda alguna con su asumible precio, que te permite poder conseguirla si inviertes apenas un total de 4.370 euros.