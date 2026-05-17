La Suzuki que está sorprendiendo a muchos motoristas por lo fácil y divertida que es de conducir

Coches y Motos 17 MAY 2026 - 09:38h.

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Hay una Suzuki que ha conseguido sorprender incluso a los motoristas más expertos, gracias a lo fácil y divertida que resulta de conducir. Se trata de la GSX 8 R, que todos tenemos claro que es una inversión segura y sin riesgo, de la que no puedes arrepentirte jamás. Es una opción perfecta en caso de que quieras una moto con la que puedas sentir la adrenalina, con un avanzado nivel de equipamiento y una serie de extras que la hacen totalmente única.

Es una sport turismo de cilindrada media, que combina una estética llamativa con una gran comodidad y facilidad de uso, y que hace que sea ideal en caso de que quieras disponer de una moto para salir de curvas o para el uso a diario. Y gran parte de culpa d que sea tan agradable de manejar radica en el Suzuki Cross Balancer, un novedoso sistema que suprime las vibraciones al máximo, lo que la acaba por convertir en una moto de 10.

Si pasamos al interior de la moto, lo que nos podemos encontrar es con un propulsor bicilíndrico en paralelo de 776 centímetros cúbicos de cilindrada, con cuatro válvulas por cilindro, que entrega una potencia total de 83 CV a 8.500 revoluciones por minuto, con un par motor de 78 Nm a 6.800 rpm. No le falta la instrumentación compuesta por una pantalla TFT digital, además de una avanzada electrónica compuesta por quickshifter bidireccional, control de tracción o acelerador electrónico.

Consigue la Suzuki GSX 8 R por 9.999 euros

Y lo mejor de todo es que esta Suzuki GSX 8 R está disponible por un precio que la sitúa al alcance de todos los públicos, así que bastará con hacer una inversión total de 9.999 euros para que pueda ser tuya.