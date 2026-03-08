La nueva deportiva de Suzuki es la más bonita de la marca

Coches y Motos 08 MAR 2026 - 14:43h.

Es un modelo creado para conmemorar el 40 aniversario de la saga GSX-R

La nueva trail de Suzuki es la más bonita

En Suzuki han creado una moto deportiva que es excepcional en todos los sentidos, y que para muchos expertos es la moto más bonita de la marca. Lo cierto es que tiene una importante competencia, pero igualmente nos ha conseguido sorprender y dejar sin palabras, al comprobar todo lo que ofrece. A nivel estético es una absoluta maravilla, y tan solo podemos definirla como un misil de dos ruedas, que te va a poner los pelos de punta y te va a disparar la adrenalina.

Porque pocas cosas mejores que esta Suzuki GSX R 1000 R se nos ocurren. Es un modelo creado para conmemorar el 40 aniversario de la saga GSX-R, y refuerza la aerodinámica con la incorporación de alerones delanteros en carbono como equipamiento de serie. Estos alerones generan una carga aerodinámica a alta velocidad, mejoran la estabilidad en aceleración y en recta, y aportan un plus en cuanto a conducción deportiva se refiere.

En el corazón de esta moto, que tanto ha gustado a los amantes de la firma de Hamamatsu, se encuentra un propulsor de cuatro cilindros en línea DOHC, con 999 centímetros cúbicos de cilindrada, que declara una potencia final de 195 CV a 13.200 revoluciones por minuto, y un par máximo de 110 Nm a 11.000 rpm. El consumo total es de 6,8 litros por cada 100 kilómetros, y la capacidad del depósito de combustible alcanza los 16 litros. Incluye el Suzuki Intelligent Ride System, tres modos de conducción, control de tracción configurable, control de salida lanzada, control de par en curva y muchas más cosas que tendrás que descubrir.

La Suzuki GSX R 1000 R cuesta 20.999 euros

Si finalmente te decides por la adquisición de esta Suzuki GSX R 1000 R, tendrás que pagar un total de 20.999 euros, y podrás elegir entre azul y blanco, amarillo y azul o rojo y blanco.