La Suzuki GSX-S125 pesa muy poco y es una de las 125 más interesantes para empezar en moto

Coches y Motos 18 MAR 2026 - 20:20h.

El peso de la moto es de 133 kilos

La Suzuki, muy bonita, que casi no pisa la gasolinera

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Si deseas iniciarte en el mundo de las dos ruedas, y tan solo dispones del carné de coche, entonces te recomendamos que le eches un vistazo a la Suzuki GSX S 125, que es una opción ideal. Es de las mejores motos de 125 centímetros cúbicos de cilindrada que existen en estos momentos, por lo bonita que es a nivel estético, y por lo bien equipada que está, a lo que también hay que añadir unas prestaciones increíbles, y un precio más que razonable.

Esta Suzuki GSX S 125 es el resultado de una atractiva fusión de tecnología, estilo y prestaciones, diseñada para la diversión y la emoción. Está plena de habilidades para los más independientes y orgullosos, y la puedes encontrar en dos colores, que son el negro y el azul. El peso de la moto es de 133 kilos, lo que provoca que sea realmente ligera, mientras que la capacidad del depósito alcanza los 11 litros, provocando que tenga una gran autonomía.

En el corazón de esta moto, nos encontramos con un propulsor mono cilíndrico, de cuatro tiempos y refrigeración líquida, con una cilindrada de 125 cc, como ya hemos comentado antes. La potencia máxima que entrega es de 15 CV, lo que es una cifra más que interesante, y el cambio está asociada a seis velocidades. La inyección es electrónica, y el consumo es de apenas 2,4 litros por cada 100 kilómetros, así que la autonomía debería de rondar los 500 kilómetros sin problema alguno.

El precio de la Suzuki GSX S 125

Y si todavía podías tener alguna duda con esta Suzuki GSX S 125, se acaba de despejar al completo en el momento en el que descubres que apenas cuesta 3.699 euros, que nos parece una cantidad absolutamente justificada.