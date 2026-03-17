Si en los semáforos eres de los que no pone punto muerto, puedes acabar pagando una reparación de 2.000 euros

Coches y Motos 17 MAR 2026 - 12:42h.

El desgaste acumulado puede terminar generando averías

La tecnología más puntera de BMW provocará la ‘desaparición’ de los mecánicos

Compartir







Detener el coche en un semáforo parece una acción cotidiana sin mayor importancia, pero el modo en que se realiza puede tener consecuencias mecánicas a largo plazo. Mantener el vehículo engranado con la primera marcha mientras se pisa el embrague es una práctica habitual entre muchos conductores, aunque no siempre resulta la opción más recomendable para la mecánica del automóvil.

Cuando el coche permanece detenido con una marcha engranada y el pedal del embrague completamente presionado, varios componentes del sistema de transmisión continúan sometidos a esfuerzo. Este gesto, repetido diariamente en atascos o en recorridos urbanos con muchos semáforos, puede provocar un desgaste prematuro en algunas piezas clave del conjunto.

Llama especialmente la atención que este hábito, aparentemente inofensivo, pueda terminar afectando al sistema de embrague, una de las partes más importantes del vehículo con transmisión manual. Elementos como el collarín del embrague o el propio mecanismo de presión permanecen trabajando mientras el pedal está pisado, algo que no ocurre cuando se selecciona el punto muerto.

Aunque el conductor no perciba ningún problema inmediato, el desgaste acumulado puede terminar generando averías que obliguen a sustituir componentes del sistema de embrague, una reparación que en muchos casos puede superar los 2.000 euros dependiendo del modelo del vehículo y de la complejidad del sistema.

El desgaste del embrague en conducción urbana

La conducción en ciudad es el escenario donde más se repite este tipo de situaciones. Las constantes detenciones en semáforos, pasos de peatones o retenciones obligan a accionar el embrague de forma continua, lo que incrementa el estrés mecánico sobre sus componentes.

Cabe destacar que el collarín del embrague es uno de los elementos que más sufre cuando el pedal permanece presionado durante largos periodos. Esta pieza se encarga de transmitir el movimiento necesario para desacoplar el motor de la caja de cambios, y su funcionamiento continuo puede acelerar su deterioro.

Por otro lado, mantener el embrague pisado también implica que el sistema permanece parcialmente activado incluso cuando el vehículo está completamente detenido. Esta situación provoca un desgaste innecesario que podría evitarse con un gesto muy simple: seleccionar el punto muerto mientras se espera a que el semáforo cambie a verde.

En este sentido, el uso del punto muerto permite liberar por completo el sistema de embrague, reduciendo la presión sobre sus componentes y prolongando su vida útil. Se trata de una práctica sencilla que puede contribuir a disminuir el desgaste acumulado durante la conducción diaria.

Por todo ello, pequeños hábitos al volante pueden marcar una diferencia importante en el mantenimiento del vehículo. Evitar mantener el embrague presionado durante las detenciones prolongadas es una forma eficaz de proteger el sistema de transmisión y prevenir reparaciones costosas con el paso del tiempo.