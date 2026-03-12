La Suzuki, muy bonita, que casi no pisa la gasolinera

Coches y Motos 12 MAR 2026 - 03:58h.

Se trata de la Suzuki Burgman Street 125 EX 2026, un modelo que combina un rendimiento superior

La nueva Suzuki naranja es un imán de miradas

No hay nada mejor que esta Suzuki Burgman Street 125 EX 2026, que ha sido actualizada y rediseñada para ofrecerte el mejor rendimiento, y que tiene un consumo absolutamente ridículo. Además, le han aplicado un descuento más que interesante, que provoca que sea una de las compras más inteligentes que puedes hacer en estos momentos. Por ese motivo, creemos que no merece la pena tener muchas dudas, y que hay que conseguirla cuanto antes.

Es un modelo que combina un rendimiento superior con maniobrabilidad, practicidad y comodidad, además de intentar transmitir el lujo y la sofisticación. Presenta unas elegantes líneas con una sensación de volumen y una carrocería renovada, con costuras e iluminación nuevas. Y existe una gama de tres colores distintos para que puedas seleccionar el que más te gusta sin ningún tipo de problema. Por todo esto, nos parece de las mejores opciones en el sector de las 125 centímetros cúbicos.

El motor que equipa esta Suzuki Bergaman Street es de cuatro tiempos, refrigerado por aire, con una cilindrada de 125 cc, como ya hemos comentado. Proporciona una potencia de 8,6 CV, con un variador automático CVT con inyección de combustible. No es la moto más rápida, eso desde luego, pero lo compensa con un consumo ridículo, de únicamente 1,9 litros por cada 100 kilómetros, que provoca que casi no tengas que ir a la gasolinera. El depósito es de 5,5 litros, ya que no necesita más, y esto se traduce en una autonomía de más de 300 kilómetros.

Aprovecha el irrisorio precio

Gracias a una promoción, ahora puedes conseguir esta Suzuki Bergman Street 125 EX por únicamente 2.499 euros, y existe la opción de escoger entre el Negro Brillante Glaseado, el Azul Mate Estelar y el Blanco Perla Glaseado.