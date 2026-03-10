La scooter Mitt City Vision a precio de ciclomotor es, para muchos, una de las mejores compras

Coches y Motos 10 MAR 2026 - 15:16h.

A Honda y Yamaha les ha salido un duro rival

MITT T-Rox 125, la scooter barata más equipada

A Honda y Yamaha les ha salido un duro rival en el segmento de las scooter, que tradicionalmente han dominado las dos gigantes japonesas. Algo que ahora puede cambiar radicalmente después de la aparición de la Mitt City Vision, que es impresionante y sensacional en todos los sentidos, y que tiene un precio más típico de un ciclomotor. Es una de las mejores compras que se pueden realizar, y de la que resulta imposible que te arrepientas.

No solamente destaca por un precio irrisorio, sino que además tiene una dotación muy completa, y cuenta con refrigeración líquida de serie, sistema de llave inteligente y muchas más cosas. A nivel estético, es una moto sencilla pero llamativa, y tiene una dotación realmente completa. En el corazón, se encuentra un propulsor de 125 centímetros cúbicos de cilindrada, con inyección electrónica, refrigeración líquida y una transmisión que corre a cargo de una caja automática CVT.

La potencia máxima que declara esta Mitt City Vision es de 11 CV a 8.000 revoluciones por minuto, con un par motor de 10,3 Nm a 6.500 rpm, unas cifras bastantes razonables considerando que se trata de una scooter. El peso de la moto es de 159 kilos, lo que hace que sea realmente ligera y fácil de manejar, mientras que la capacidad del depósito alcanza los 12 litros. También tiene sistema de iluminación full LED, sistema de frenada combinada CBS, instrumentación digital TFT, caballete central y lateral… así que no le falta de nada.

Descuento en la Mitt City Vision

Y si te decides por la adquisición de esta Mitt City Vision, lo único que te va a hacer falta es pagar 2.295 euros, gracias al descuento que tiene en este mes de marzo, de unos razonables 400 euros, lo que siempre es de agradecer.