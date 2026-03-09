Nuevo y, para muchos, más bonito que el Mercedes GLC

Coches y Motos 09 MAR 2026 - 11:48h.

Un nuevo SUV para toda la familia dispuesto a competir con los premium más consolidados

Mercedes decide retirarlo del mercado

Compartir







El sector del automóvil está viviendo una auténtica transformación. Nuevas marcas están ocupando cada vez más espacio en Europa y lo hacen con modelos muy ambiciosos. Uno de los últimos ejemplos es el Zeekr 7X, un SUV eléctrico que llega dispuesto a competir con modelos consolidados como el Mercedes GLC o el BMW iX3.

Este Zeekr 7X destaca especialmente por su diseño moderno y tecnológico. Su carrocería combina líneas limpias con detalles muy marcados, especialmente en el frontal y en la iluminación LED. El resultado es un SUV con una imagen muy actual que, para muchos conductores, resulta incluso más atractivo que algunos modelos premium tradicionales.

PUEDE INTERESARTE Seat tiene una nueva maravilla

Tres versiones para el nuevo Zeekr 7X

El Zeekr 7X mide 4,82 metros de largo, con un maletero de 589 litros de maletero trasero y 66 litros en la zona delantera. Pero al margen de diseño, la gama se estructura en tres versiones diferentes: Core, Long Range y Privilege. Todas ellas comparten una arquitectura eléctrica de 800 voltios, una tecnología que permite aprovechar sistemas de carga extremadamente rápidos.

Gracias a esta plataforma avanzada, el modelo puede alcanzar potencias de carga de hasta 480 kW. En condiciones ideales, esto permite pasar del 10% al 80% de batería en menos de 20 minutos, reduciendo considerablemente el tiempo necesario para recargar durante un viaje.

Hasta 646 CV de potencia y más de 600 km de autonomía

La versión de acceso Core equipa un motor eléctrico de 310 kW, equivalente a 421 CV, con 440 Nm de par máximo. Utiliza una batería LFP de 75 kWh y cuenta con tracción trasera. Con esta configuración logra 480 kilómetros de autonomía WLTP.

Por encima se sitúa el Zeekr 7X Long Range, que mantiene la potencia de 421 CV, pero incorpora una batería NMC de 100 kWh. Gracias a ella, este SUV eléctrico alcanza hasta 615 kilómetros de autonomía WLTP, una cifra muy destacada dentro del segmento.

El equipamiento también está a la altura de un modelo premium. Incluye pantalla central de 16 pulgadas, cuadro digital de 13 pulgadas, Head-Up Display, techo panorámico, asientos eléctricos calefactables, cámara de visión 360º y numerosos sistemas de asistencia. La gama arranca en 52.990 euros para la versión Core y alcanza 62.990 euros en el acabado Privilege, que incorpora 646 CV y tracción total gracias a sus dos motores eléctricos.