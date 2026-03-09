Coches y Motos 09 MAR 2026 - 10:03h.

Hasta 156 CV de potencia y más de 430 km de autonomía

El nuevo Renault es, para la mayoría, el mejor

Compartir







No hace mucho tiempo, los coches eléctricos urbanos eran escasos y bastante caros. Hoy la situación ha cambiado por completo. Cada vez hay más opciones interesantes en el mercado, y algunas marcas están apostando fuerte por este segmento. Uno de los modelos que mejor representa esta nueva generación es el Peugeot e-208.

Este utilitario eléctrico se enfrenta a rivales cada vez más competitivos. Entre ellos destacan el Opel Corsa Electric, el nuevo Renault 5 eléctrico o el BYD Dolphin Surf. Todos buscan atraer a conductores que quieren un coche compacto, eficiente y tecnológico para el día a día.

PUEDE INTERESARTE Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

Así es el Peugeot 208 100% eléctrico

El Peugeot e-208 destaca especialmente por su estética. Mantiene el diseño deportivo del 208 convencional, pero incorpora detalles propios de la versión eléctrica. Uno de los rasgos más llamativos es su firma luminosa LED en forma de tres garras, un elemento muy característico de Peugeot.

PUEDE INTERESARTE Renault tiene un problema muy serio con el Arkana

También es un coche bien proporcionado en términos de tamaño. El e-208 mide 4.055 mm de largo, 1.745 mm de ancho y 1.430 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.540 mm. El maletero ofrece 309 litros de capacidad, una cifra adecuada para un utilitario moderno.

Dos versiones mecánicas

La gama mecánica incluye dos versiones eléctricas. La primera desarrolla 136 CV con 260 Nm de par máximo. Gracias a su batería de 50 kWh, puede recorrer hasta 363 kilómetros de autonomía WLTP. Sus prestaciones son correctas, con un 0 a 100 km/h en 9 segundos y 150 km/h de velocidad máxima. Se puede asociar a los acabados Style, Allure, GT.

Por encima se sitúa una variante más potente. Este Peugeot e-208 ofrece 156 CV, mantiene los 260 Nm de par y mejora su autonomía hasta 433 kilómetros WLTP. También acelera más rápido, completando el 0 a 100 km/h en 8,2 segundos, lo que lo convierte en uno de los utilitarios eléctricos más equilibrados. Asociable a los acabados Style, Allure y GT Exclusive.

En todos los equipamiento se incluye climatizador automático, pantalla digital, volante compacto multifunción, sensores de aparcamiento, cámara de vigilancia del conductor y varios sistemas de asistencia a la conducción. Su precio parte desde 28.870 euros al contado, mientras que la versión más potente arranca en 29.870 euros. Y ninguna de estas cifras incluye las ayudas del Plan Auto+.