Letbe Flygon sorprende con la trail ligera, buena, bonita, muy barata y que apenas gastas gasolina

Coches y Motos 17 MAR 2026 - 14:14h.

El consumo es de apenas 2 litros por cada 100 kilómetros

La Letbe Flygon 125 ABS desembarca en Europa con espíritu todocamino

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En Letbe han vuelto a sorprender a todos con una trail que es impresionante gracias a todo lo que ofrece, que no es poco. Es buena, bonita y barata, con un consumo ridículo, y un precio ajustado viendo el equipamiento tan completo que ofrece. La Flygon 220 es una moto destinada a convertirse en un éxito dentro de su sector, y ha salido a la venta en este mes de marzo, con una acogida bastante positiva, que no tenemos ninguna duda de que irá en aumento.

El motor de esta Letbe Flygon 220 tiene una cilindrada de 220 centímetros cúbicos, como se puede deducir fácilmente por su nombre, inyección electrónica y refrigeración por aire, asociado a una caja de cambios de cinco velocidades con embrague anti-rebote. El consumo es ridículo, de apenas 2 litros por cada 100 kilómetros, lo que sumado a su importante depósito de 12 litros hace que puedas hacer grandes recorridos sin parar a repostar en ningún momento.

Lógicamente, no es la más potente del sector, pero con los 14 CV que tiene, ya es más que suficiente para poder desplazarte a todas partes y sin preocuparte por nada. Y lo mejor de todo es lo bien equipada que está, con un sistema anti-bloqueo de frenos ABS de dos canales, el control de tracción TCS desconectable o la iluminación full LED. También cuenta con instrumentación digital con conectividad móvil, piñas retroiluminadas o sistema de llave inteligente, entre otras muchas cosas.

La Letbe Flygon 220 sorprende por su precio

Y algo que acaba de despejar las pocas dudas que podíamos tener con esta Letbe Flygon 220 es el irrisorio precio que le han colocado, por lo que puede ser tuya pagando apenas un total de 3.390 euros, toda una oportunidad que no puedes permitir que se te escape.