El SUV bonito de BMW está conquistando a quienes buscan diseño y versatilidad

Coches y Motos 16 MAR 2026 - 12:13h.

Sus argumentos le han servido para ser el SUV de BMW más vendido en España y en todo el mundo

No es barato, pero este BMW es un icono

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El BMW X1 se ha convertido en uno de los SUV compactos premium más interesantes del mercado. Este modelo combina diseño, tecnología y una gran versatilidad para el uso diario. Además, representa la puerta de entrada a la gama SUV de la marca alemana. Un coche pensado para quienes buscan imagen, pero también practicidad.

El diseño exterior es uno de sus mayores atractivos. El BMW X1 presenta una imagen moderna y muy dinámica. Destaca la gran parrilla frontal, los faros estilizados y unas proporciones muy equilibradas. Todo ello crea un SUV elegante y deportivo al mismo tiempo.

Es el SUV más vendido de BMW en España y en todo el mundo

En cuanto a dimensiones, ofrece un tamaño muy adecuado para el día a día. Mide 4.500 mm de largo, 1.845 mm de ancho y 1.642 mm de alto. Su batalla de 2.692 mm permite disfrutar de un interior amplio. El maletero también es uno de sus puntos fuertes, con 540 litros que pueden ampliarse hasta 1.600 litros.

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La gama mecánica arranca con dos versiones de acceso. Por un lado está el sDrive18i, un motor gasolina de 1.5 litros con 136 CV. Por otro, el sDrive18d, un diésel de 2.0 litros con 150 CV. Ambos utilizan cambio automático Steptronic de siete velocidades y tracción delantera.

Las prestaciones son más que correctas. El gasolina acelera de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos, mientras que el diésel lo hace en 8,9 segundos. En cuanto al consumo, se sitúa alrededor de 6,5 litros cada 100 km en el gasolina y cerca de 5 litros en el diésel.

Versiones mecánicas para todos los gustos

Por encima aparecen versiones más potentes. Entre ellas destaca el motor gasolina microhíbrido MHEV de 170 CV, con 240 Nm de par máximo. También existe el diésel MHEV de 163 CV con etiqueta ECO. En lo alto de la gama encontramos el BMW X1 M35i xDrive, con 300 CV y tracción total.

La oferta también incluye versiones híbridas enchufables PHEV. El xDrive25e desarrolla 245 CV, mientras que el xDrive30e alcanza 326 CV. Ambas opciones combinan potencia con la posibilidad de circular en modo eléctrico durante trayectos urbanos.

El equipamiento es muy completo desde el inicio. Incluye el sistema Live Cockpit Plus, con dos pantallas digitales de 10,25 y 10,7 pulgadas. También cuenta con Apple CarPlay, Android Auto, climatizador bizona y numerosos asistentes de seguridad. Todo ello desde un precio de partida cercano a 46.850 euros, consolidando al BMW X1 como uno de los SUV premium más atractivos y versátiles.