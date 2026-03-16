Audi impacta con el Q5 más estilizado de su gama
Recientemente renovado, el D-SUV de Audi no deja de ganar adeptos
Audi tiene un problema grave
El Audi Q5 sigue siendo uno de los SUV premium más importantes dentro de la gama de la marca alemana. Este modelo destaca por su equilibrio entre diseño, tecnología y confort. Con su última actualización, el Q5 se presenta más moderno, más estilizado y preparado para competir con los mejores.
El diseño exterior ha evolucionado con una imagen más refinada. Audi apuesta por líneas limpias y proporciones muy equilibradas. El frontal incorpora la clásica parrilla Singleframe y unos faros más afilados. Todo ello crea una estética elegante y muy dinámica.
Una de las opciones inteligentes para viajar en familia
En cuanto a dimensiones, el Audi Q5 ofrece un tamaño ideal dentro del segmento. Mide 4.717 mm de largo, con uina batalla de 2.820 mm que permite disfrutar de un interior amplio. El maletero ofrece 438 litros de capacidad. Es ideal para familias que disfrutan haciendo viajes largos.
En el mercado compite con algunos de los SUV más conocidos. Entre sus rivales destacan el Mercedes GLC, el BMW X3 y el Lexus NX. Frente a ellos, el Q5 destaca por su calidad de construcción, su comportamiento en carretera y su alto nivel de confort.
El precio de acceso del Audi Q5 parte desde 59.242 euros al contado. Si se opta por financiar con la marca, el precio puede reducirse ligeramente hasta 58.242 euros. Una cifra que lo sitúa dentro del territorio premium.
Así es el Audi Q5 más barato
La versión de acceso utiliza un motor 2.0 TFSI con tecnología microhíbrida MHEV. Desarrolla 204 CV y 340 Nm de par máximo. Está asociado a una caja automática S tronic y tracción delantera.
En prestaciones ofrece cifras muy equilibradas. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,6 segundos y alcanza 226 km/h de velocidad máxima. Además, homologa un consumo medio de 6,5 litros cada 100 km.
El equipamiento también es uno de sus puntos fuertes. Incluye llantas de 18 pulgadas, faros LED Pro y ópticas traseras LED Pro con intermitentes dinámicos. También incorpora asistentes como control de crucero adaptativo, aviso de cambio de carril y alerta de apertura de puertas. Un SUV que combina diseño, tecnología y calidad al más alto nivel.