La Suzuki GSX 8S es, sin lugar a duda, la opción accesible más bonita de la marca

Coches y Motos 13 MAR 2026 - 16:04h.

Es fácil de manejar y es realmente ágil

Suzuki recupera la icónica Hayabusa

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En Suzuki han conseguido crear una moto que además de ser muy bonita y espectacular en todos los sentidos, también es muy accesible para todos los bolsillos. Así que esta GSX 8S es una opción que debes de tener en cuenta y contemplar seriamente en caso de que estés buscando una moto, pues te podemos garantizar que no te va a decepcionar. Comenzando por sus increíbles prestaciones y su cuidada estética, y siguiendo con lo equipada que está.

Es un modelo completamente nuevo diseñado desde cero, para brillar como una nueva naked street fighter, para una nueva era de placer de conducción. Es fácil de manejar, realmente ágil, y con amplia gama de clientes, que incluyen personas de todas las edades. El peso de la moto es de 202 kilos, lo que hace que sea bastante ligera, mientras que el depósito de combustible alcanza los 14 litros de capacidad, lo que se traduce en una importante autonomía.

El motor que equipa esta Suzuki GSX 8S es de cuatro tiempos, cuatro válvulas y dos cilindros, con refrigeración líquida, capaz de entregar una potencia de 82 CV. La cilindrada es de 776 centímetros cúbicos, y la inyección es electrónica, con una caja de cambios de seis velocidades, y un consumo de apenas 4,2 litros por cada 100 kilómetros. Y los colores a elegir son el azul tritón y negro brillante, el rojo y negro mate, y, por último, el negro brillante y mate.

Aprovecha el descuento de esta Suzuki GSX 8S

Tienes que aprovechar el importante descuento de 1.000 euros que ha recibido esta Suzuki GSX 8S, que incluye ocho años de garantía y de asistencia en carretera gratis. Esto provoca que su precio haya bajado de los 8.990 a los 7.999 euros.