El lanzamiento del Porsche Cayenne S Electric supone un paso estratégico en la evolución eléctrica del fabricante alemán. Esta tercera variante se posiciona entre el Cayenne Electric de acceso y el Cayenne Turbo Electric, ofreciendo un equilibrio especialmente atractivo entre rendimiento, autonomía y equipamiento.

Con tracción total, altas prestaciones y nuevas opciones de personalización, el modelo combina deportividad, eficiencia y lujo tecnológico dentro de la familia Cayenne Electric.

El sistema de propulsión eléctrico incorpora un motor síncrono de imanes permanentes en cada eje, lo que garantiza tracción total y una potencia de 544 CV. Mediante la función Launch Control, la cifra aumenta hasta 666 CV, permitiendo acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3,8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 250 km/h.

La batería de alto voltaje, con una capacidad energética bruta de 113 kWh, permite homologar una autonomía combinada de hasta 653 kilómetros según ciclo WLTP. Además, admite cargas rápidas de hasta 400 kW, capaces de recuperar del 10 % al 80 % de energía en menos de 16 minutos en condiciones óptimas.

Uno de los elementos técnicos más destacados es la refrigeración directa por aceite del motor eléctrico trasero, una solución orientada a mantener la eficiencia térmica incluso bajo altas exigencias dinámicas. El inversor utiliza carburo de silicio como semiconductor y puede gestionar corrientes de hasta 620 amperios, contribuyendo a mejorar la eficiencia energética y la entrega de potencia.

Desde el punto de vista estético, el modelo introduce detalles específicos que refuerzan su identidad dentro de la gama. Los faldones delantero y trasero en gris Volcano metalizado, junto con inserciones y difusor pintados en el color de la carrocería, aportan un carácter más deportivo. Las llantas Cayenne S Aero de 20 pulgadas completan una imagen sofisticada y dinámica.

Alto nivel tecnológico

El equipamiento opcional permite elevar aún más el nivel tecnológico. Sistemas como Porsche Torque Vectoring Plus mejoran la precisión en curva, mientras que la suspensión Porsche Active Ride reduce prácticamente los movimientos de la carrocería para ofrecer una estabilidad sobresaliente. También están disponibles los frenos Porsche Ceramic Composite Brake, el paquete Sport Chrono y la función Push-to-Pass, que añade temporalmente hasta 122 CV adicionales durante diez segundos.

El modo Track optimiza el rendimiento en circuito mediante un preacondicionamiento específico de la batería, reforzando el carácter deportivo del SUV eléctrico sin comprometer la eficiencia diaria.

La personalización adquiere un papel protagonista gracias a trece colores exteriores y múltiples configuraciones interiores. Dentro de esta estrategia debuta el paquete interior Style, desarrollado por Porsche Exclusive Manufaktur bajo la línea Style Porsche.

Este paquete introduce una combinación exclusiva de materiales y tonalidades, con tapicería de cuero bitono negro y verde Delgada, costuras decorativas específicas y molduras de aluminio pintadas en verde Izabal. Detalles como el volante GT con marca central, cinturones coordinados cromáticamente y elementos decorativos personalizados refuerzan la sensación artesanal del habitáculo.

La ambientación se completa con inserciones en plata suave, umbrales iluminados y una llave personalizada presentada en un estuche exclusivo, subrayando la atención al detalle característica del programa de personalización de la marca.

Con un precio final en España de 130.154 euros, el nuevo modelo ya admite pedidos y refuerza la transición de Porsche hacia una gama electrificada sin renunciar al ADN deportivo que ha definido históricamente a la marca.