El DFSK E5 por 27.995 euros, siete plazas, etiqueta CERO y bici eléctrica de regalo

Arranca marzo con una agresiva campaña comercial

Combina financiación, promociones de marca y las nuevas ayudas públicas del programa Auto+

El mercado español de vehículos electrificados sigue ampliando su oferta y el DFSK E5, SUV híbrido enchufable de siete plazas inicia el mes de marzo con una campaña comercial que rebaja su precio. El precio del DFSK E5 se reduce hasta 27.995 euros frente a los 35.495 euros de tarifa, situándolo como una de las alternativas más asequibles dentro del segmento de los grandes SUV electrificados.

La oferta combina promociones directas de la marca, condiciones de financiación específicas, el acceso al nuevo programa público de incentivos Auto+ y una acción promocional exclusiva para este mes. Gracias a esta fórmula, el modelo se posiciona como el híbrido enchufable de siete plazas más barato disponible actualmente en el mercado español.

El movimiento resulta especialmente relevante en un segmento en el que los SUV electrificados de gran tamaño suelen superar con facilidad los 40.000 euros. En ese contexto, la propuesta de DFSK pretende atraer a familias que buscan espacio, electrificación y equipamiento sin asumir el coste habitual de este tipo de vehículos.

Con 4,76 metros de longitud, el DFSK E5 está concebido para un uso familiar y ofrece capacidad para siete ocupantes. Su configuración interior prioriza el espacio y la versatilidad, con una tercera fila que amplía las posibilidades de uso para viajes o desplazamientos con varios pasajeros.

Bicicleta eléctrica incluida

El sistema de propulsión combina un motor de gasolina 1.5 de 102 CV con un motor eléctrico de 177 CV. En conjunto desarrollan una potencia total de 217 CV, lo que permite ofrecer prestaciones suficientes para un SUV de su tamaño manteniendo un enfoque orientado a la eficiencia.

Gracias a su sistema híbrido enchufable, el modelo cuenta con la etiqueta medioambiental CERO. Según el ciclo de homologación WLTC, puede recorrer hasta 87 kilómetros en modo totalmente eléctrico, que permite cubrir gran parte de los desplazamientos diarios sin utilizar combustible.

La batería de iones de litio tiene una capacidad de 17,5 kWh y puede recargarse completamente en aproximadamente cuatro horas mediante corriente alterna con una potencia de carga de 6,6 kW.

El equipamiento incluye sistemas avanzados de asistencia a la conducción, conectividad compatible con Apple CarPlay y Android Auto, un techo solar panorámico de gran tamaño y asientos tapizados en eco-cuero. Los asientos delanteros cuentan además con regulación eléctrica.

La nueva campaña coincide con la entrada en vigor del programa Auto+, el sistema de ayudas impulsado por el Gobierno para fomentar la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables. En el caso del DFSK E5, la subvención estimada puede alcanzar los 2.250 euros.

Además, la marca asumirá el coste financiero derivado del adelanto de la ayuda durante su tramitación administrativa. Esto permite que el comprador se beneficie del incentivo desde el momento de la adquisición sin esperar a su posterior abono.

La promoción incluye también un incentivo adicional durante marzo. Cada unidad del vehículo facturada durante este mes se entregará con una bicicleta eléctrica Invicta Troky.