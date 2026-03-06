El SUV que, para muchos, es el más atractivo de Toyota conquista España

Coches y Motos 06 MAR 2026 - 12:18h.

Toyota se mantiene en lo alto de las marcas más vendidas en España

Japonés, como Toyota, pero más bonito que el Toyota Corolla Cross

Toyota vuelve a demostrar su fortaleza. La marca japonesa logró 8.476 matriculaciones en febrero, lo que la convierte en la marca más vendida del mes en España. En el acumulado anual suma 15.582 unidades, manteniéndose como la marca más vendida de 2026 hasta la fecha.

El modelo que más destaca es el Toyota C-HR. Este SUV, considerado por muchos el más atractivo de la gama, registró 2.439 unidades en enero. En febrero alcanzó la posición 3 del ranking mensual. En el acumulado del año suma 4.120 unidades, ocupando la posición 3 del ranking anual.

Toyota sigue liderando con mano de hierro el mercado español

Otro pilar clave es el Toyota Yaris Cross. Este SUV urbano logró 2.046 unidades en enero. En febrero se situó en la posición 5 del ranking mensual. Entre enero y febrero acumula 3.140 unidades, alcanzando la posición 9 del ranking anual.

También mantiene un papel relevante el Toyota Corolla. Este compacto vendió 1.713 unidades en enero. En febrero alcanzó la posición 9 del ranking mensual. En el acumulado anual suma 3.388 unidades, lo que le sitúa en la posición 6 del ranking 2026.

El Toyota Yaris también aporta volumen. Registró 1.072 unidades en enero. En febrero ocupó la posición 27 del ranking mensual. En el acumulado del año alcanza 2.421 unidades, situándose en la posición 16 del ranking anual.

Las ventas de coches en España, al alza en 2026

Completan la lista el Toyota RAV4 con 470 unidades en enero, posición 61 en febrero y 1.234 unidades acumuladas (posición 52 anual), y el Toyota Aygo X con 468 unidades en enero, posición 62 en febrero y 685 unidades acumuladas (posición 75 anual).

Todo ello en un contexto positivo para el mercado español. En febrero de 2026 se matricularon 97.082 vehículos nuevos, según datos de ANFAC. Esto supone un incremento del 7,5% respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado de enero y febrero, las ventas alcanzan 170.186 unidades, con un crecimiento del 4,6%.