Toyota ajusta el precio del Toyota RAV4, ahora más bonito y competitivo que nunca

Mejora en todo a la versión saliente para seguir siendo uno de los más competitivos

Japonés, como Toyota, pero más barato que el Toyota Yaris Cross

El renovado Toyota RAV4 refuerza su posición en el mercado mejorando su diseño, manteniendo su eficiencia y ajustando su precio al nivel del que tiene la versión saliente para seguir siendo referencia entre los SUV híbridos. Con una imagen más atractiva y una gama muy completa, el RAV4 vuelve a colocarse en el centro del segmento. Ahora más competitivo que nunca.

Sus dimensiones lo consolidan como un SUV familiar equilibrado. Mide 4.600 mm de largo, 1.855 mm de ancho y 1.685 mm de alto. La altura libre al suelo de 190 mm le aporta versatilidad fuera del asfalto. El maletero ofrece 580 litros, ampliables hasta 1.690 litros. Espacio suficiente para viajes largos. Ideal para uso diario.

Cuatro versiones mecánicas para el nuevo Toyota RAV4 2026

La gama mecánica contempla versiones híbridas autorrecargables (HEV) con potencias que oscilan entre 183 CV y 191 CV, pensadas para ofrecer un equilibrio óptimo entre eficiencia y prestaciones sin necesidad de enchufe. Para quienes buscan un plus de rendimiento y conducción eléctrica ampliada, también se ofrecen variantes híbridas enchufables (PHEV) con 268 CV en configuración 4x2 y hasta 304 CV con tracción total AWD.

Un equipamiento a la altura de modelos premium

El precio de partida se sitúa en 43.500 euros. Una cifra ajustada para su tamaño y tecnología. La gama se estructura en cinco acabados: Business, Advance, Style, Luxury y GR Sport. Desde las versiones básicas ya incluye retrovisores calefactables, faros antiniebla LED y conectividad con Apple CarPlay y Android Auto.

También incorpora navegación online en la nube, sistema Toyota Smart Connect con pantalla de 10,5 pulgadas y una pantalla multi-información TFT de 7 pulgadas. La experiencia digital es clara y funcional. El equipamiento es amplio. Incluso en los niveles más accesibles. Toyota mantiene su filosofía práctica.