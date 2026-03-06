El Toyota Yaris sorprende para mal en las listas oficiales

Coches y Motos 06 MAR 2026 - 10:23h.

De estar en el top 10 en enero a caer al puesto 27 en febrero

Japonés, como Toyota, pero más barato que el Toyota Yaris Cross

El mercado del automóvil en España sigue mostrando una intensa actividad. Dentro de este contexto, Toyota vuelve a liderar las ventas. Durante febrero de 2026, la marca japonesa registró 8.476 matriculaciones, lo que la sitúa como la marca más vendida del mes en España.

El liderazgo también se mantiene en el acumulado del año. Entre enero y febrero de 2026, Toyota suma 15.582 vehículos vendidos en el mercado español. Con estas cifras, la firma japonesa ocupa la primera posición entre las marcas más vendidas de 2026.

Dentro de su gama, el modelo que más destaca es el Toyota C-HR. Este SUV registró 2.439 unidades en enero de 2026. En febrero alcanzó la posición 3 del ranking mensual. En el acumulado anual suma 4.120 unidades, situándose en la posición 3 del mercado español.

Toyota mete seis modelos en el top 100 de coches más vendidos en febrero

Otro modelo que mantiene un rendimiento sólido es el Toyota Yaris Cross. Este SUV urbano logró 2.046 unidades en enero. En febrero se situó en la posición 5 del ranking mensual. En el acumulado del año suma 3.140 unidades, alcanzando la posición 9 del ranking anual.

También destaca el Toyota Corolla. Este compacto vendió 1.713 unidades en enero. En febrero ocupó la posición 9 del ranking mensual. En lo que va de 2026 acumula 3.388 unidades, lo que le permite situarse en la posición 6 del ranking anual.

Bajón del Toyota Yaris en febrero

La sorpresa negativa llega con el Toyota Yaris. El utilitario vendió 1.349 unidades en enero de 2026, lo que le permitió alcanzar la posición 10 del ranking mensual. Sin embargo, en febrero cayó hasta 1.072 unidades y descendió a la posición 27.

Este retroceso ha tenido consecuencias en el ranking anual. El Toyota Yaris suma 2.421 unidades en 2026, lo que le sitúa ahora en la posición 16 del mercado español, fuera del top 10. Mientras tanto, otros modelos de la marca mantienen su presencia, como el Toyota RAV4 con 1.234 unidades acumuladas (posición 52) y el Toyota Aygo X con 685 unidades (posición 75).