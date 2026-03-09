Llega al mercado español con una agresiva oferta de lanzamiento durante marzo

El nuevo Livan X6 Pro inicia su comercialización con una campaña especial que sitúa su precio en 22.995 euros durante el mes de marzo para operaciones financiadas en la red comercial de la marca.

En caso de optar por la compra al contado, el precio asciende a 26.995 euros, una cifra que sigue situándolo en una posición competitiva frente a otros modelos de su segmento. Con esta estrategia comercial, Grupo Invicta busca impulsar la presencia de la marca en el mercado español ofreciendo un producto con una destacada relación entre coste y dotación tecnológica.

El SUV mide 4,53 metros de longitud y presenta una carrocería de estilo moderno que combina proporciones equilibradas con una posición de conducción elevada. Esta configuración favorece tanto el acceso al habitáculo como la visibilidad del conductor y los pasajeros, dos aspectos muy valorados en el uso familiar.

En el interior, el modelo apuesta por una atmósfera luminosa gracias a la presencia de un amplio techo solar panorámico. Los materiales y acabados buscan transmitir una sensación de calidad acorde con los estándares del grupo industrial al que pertenece la marca.

El puesto de conducción se caracteriza por un diseño orientado a la ergonomía. El volante, con zonas superior e inferior ligeramente achatadas, facilita el manejo, mientras que la instrumentación y el sistema de infoentretenimiento se integran en un conjunto multipantalla dominado por un monitor central de 12,3 pulgadas.

Motor turbo de 174 CV y amplio equipamiento

Para simplificar el uso de las funciones más habituales, el sistema incorpora accesos directos situados a ambos lados de la pantalla. Este planteamiento busca combinar una estética tecnológica con una interfaz sencilla e intuitiva para el conductor.

La dotación de serie es especialmente amplia. De hecho, la única opción disponible es la pintura metalizada, con un coste adicional de 615 euros y disponible en cuatro tonalidades: blanco, gris niebla, gris grafito y verde.

En términos de funcionalidad, el maletero ofrece una capacidad que oscila entre 359 y 1.200 litros, dependiendo de la configuración de los asientos traseros.

Bajo el capó, el Livan X6 Pro equipa un motor gasolina 1.5 TGDI turboalimentado que desarrolla 174 CV de potencia máxima y un par de 290 Nm. Este propulsor registra un consumo medio homologado de 6,8 litros cada 100 kilómetros.

La mecánica se combina con una transmisión automática de doble embrague y siete velocidades, además de tres modos de conducción —Eco, Normal y Sport— que permiten adaptar el comportamiento del vehículo a diferentes estilos de conducción.

Los vehículos de la marca se fabrican en varias plantas industriales del grupo en China, ubicadas en ciudades como Chongqing, Shandong, Linhai, Guiyang o Chengdu.

La marca continúa ampliando su presencia en España, donde ya cuenta con más de treinta puntos de venta y servicio repartidos entre la Península y Canarias. El modelo se comercializa con una garantía de cinco años o 100.000 kilómetros.