Parece un Renault Captur, pero, para muchos, es más bonito

Tiene todo lo del Renault Captur, pero con carácter japonés

Renault tiene un ‘todo en uno’ a precio tentador

El mercado de los SUV compactos está lleno de opciones muy conocidas. Modelos como el Renault Captur, el Volkswagen T-Roc o el Toyota Yaris Cross dominan este segmento. Sin embargo, existe una alternativa que comparte muchas virtudes con ellos y que, para algunos conductores, incluso resulta más atractiva en diseño.

Ese modelo es el Mitsubishi ASX, un SUV que ha sido renovado recientemente. Su desarrollo parte de la misma base que el Renault Captur, lo que significa que ambos modelos comparten gran parte de su tecnología. Aun así, el ASX incorpora detalles propios de Mitsubishi que le dan una personalidad distinta.

Un Renault Captur con aires japoneses

En cuanto a dimensiones, el Mitsubishi ASX se sitúa plenamente en el corazón del segmento. Mide 4.227 mm de largo, 1.797 mm de ancho y 1.567 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.639 mm. El maletero ofrece 419 litros de capacidad, ampliables hasta 1.575 litros con los asientos traseros abatidos.

La gama mecánica del ASX está formada por tres opciones diferentes. La versión de acceso utiliza un motor gasolina 1.2 turbo de 115 CV, asociado a un cambio manual de seis velocidades. Esta variante está pensada para quienes buscan un SUV compacto sencillo y eficiente.

Tres versiones mecánicas para el nuevo Mitsubishi ASX

Por encima se sitúa una versión más avanzada. Este Mitsubishi ASX incorpora un motor 1.3 turbo de 140 CV, asistido por un sistema microhíbrido de 12 voltios. Gracias a ello obtiene la etiqueta ECO de la DGT. Además, puede combinarse con un cambio automático de doble embrague de siete marchas.

La opción más eficiente es la variante híbrida autorrecargable (HEV). Utiliza un motor de gasolina de 1.8 litros combinado con dos motores eléctricos para ofrecer 160 CV de potencia total. Este sistema permite circular en modo eléctrico durante trayectos cortos, manteniendo también la etiqueta ECO.

El equipamiento también es bastante completo. El acabado Motion incluye faros Full LED, cuadro digital de 7 pulgadas, pantalla táctil de 10,4 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay, climatizador automático y cámara trasera. El precio parte desde 24.050 euros, lo que convierte al Mitsubishi ASX en una alternativa muy interesante dentro del competitivo mundo de los SUV compactos.