El coche eléctrico del que todo el mundo habla apunta al Mercedes CLA, al Lexus ES y al Tesla Model 3

Diseño, eficiencia, comportamiento, equipamiento y carácter premium, pero a precio de generalista

El Mercedes que es, para muchos, el más bonito de la marca

Durante años, el Tesla Model 3 ha dominado el mercado de las berlinas eléctricas. Sin embargo, cada vez aparecen más modelos capaces de competir directamente con él. Algunas marcas están apostando fuerte por este segmento con propuestas muy completas. Una de las más llamativas es el BYD Seal.

Esta berlina eléctrica llega con un planteamiento muy claro. Ofrecer diseño atractivo, mucha tecnología y una gran autonomía a un precio competitivo. Con estos argumentos pretende plantar cara a modelos como el Mercedes CLA, el Lexus ES o el propio Tesla Model 3.

La berlina de carácter premium para quienes no quieren pagar más por marca

En cuanto a tamaño, el BYD Seal es una berlina amplia. Mide 4.800 mm de largo, 1.875 mm de ancho y 1.460 mm de alto. Su distancia entre ejes de 2.920 mm permite ofrecer un habitáculo espacioso. El maletero tiene 400 litros de capacidad, suficiente para el uso familiar.

La gama mecánica se compone de tres versiones diferentes. La primera es la variante Comfort, equipada con una batería de 61 kWh y un motor de 231 CV con 380 Nm de par máximo. Tiene tracción delantera y puede recorrer 460 kilómetros de autonomía WLTP. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos.

El siguiente escalón es el BYD Seal Design. Utiliza una batería más grande de 83 kWh y desarrolla 313 CV. Su autonomía alcanza 570 kilómetros WLTP, una cifra muy competitiva. También mejora las prestaciones, con un 0 a 100 km/h en 5,9 segundos.

Hasta 530 CV y 520 km de autonomía

La versión más potente es la Excellence. En este caso incorpora dos motores eléctricos, uno en cada eje. La potencia total asciende a 530 CV y el par máximo llega a 670 Nm. Gracias a la tracción total, acelera de 0 a 100 km/h en solo 3,8 segundos y mantiene una autonomía de 520 kilómetros WLTP.

El equipamiento de serie también es muy completo. Incluye pantalla central giratoria de 15,6 pulgadas, cuadro digital de 10,25 pulgadas, equipo de sonido DynAudio con 12 altavoces, techo panorámico, iluminación ambiental, asientos calefactados y ventilados y cámara de visión 360º. Con todo ello y un precio desde 34.665 euros, el BYD Seal se posiciona como una de las berlinas eléctricas más interesantes del momento.