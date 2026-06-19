La propuesta de Moto Marini frente a la Honda CB750 Hornet que enamora por diseño y prestaciones

Coches y Motos 19 JUN 2026 - 17:38h.

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No todas las motos pueden compararse con la Honda CB 750 Hornet, ni mucho menos, situarse por encima. Pero es que la Moto Marini Seiemmezzo STR es una auténtica maravilla la mires por dónde la mires, con una serie de detalles que la convierten en inigualable. Enamora fácilmente a todos por su diseño y sus prestaciones, y a todos nos queda claro que es una inversión que merece mucho la pena realizar, por si podías tener alguna duda al respecto.

Está construida sobre un doble chasis tubular de acero, combinado con un basculante de aluminio. Por otro lado, el equipo de suspensiones está formado por una horquilla invertida Kayaba en el eje delantero, y un mono amortiguador lateral del mismo origen por detrás, siendo ambos totalmente ajustables. La frenada lleva el sello de Brembo, con sistema ABS Bosch, y las llantas son de cinco brazos en Y, calzadas con unos neumáticos que aseguran el mejor de los agarres.

Pero lo más interesante está en el interior, con un propulsor de dos cilindros en paralelo de 649 centímetros cúbicos de cilindrada, con refrigeración líquida, de ocho válvulas y doble árbol de levas. Desarrolla una potencia total de 60 CV a 8.250 revoluciones por minuto, con un par máximo de 54 Nm a 7.000 rpm, un motor accesible y con una entrega de potencia lineal, con consumo reducido. La iluminación es full LED, y en la instrumentación se encuentra una pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad.

La Moto Marini Seiemmezzo STR puede ser tuya por 6.590 euros

Siempre se agradece que haya modelos de este tipo por un precio apto para todas las economías, y en el caso de la Moto Marini Seiemmezzo STR, bastará con poner sobre la mesa un total de 6.590 euros para que sea de tu propiedad.