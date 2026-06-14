La moto que planta cara a la BMW F 900 GS y destaca por su relación calidad-precio
Hay una moto que está consiguiendo plantar cara a la BMW F 900 GS, gracias a una relación calidad-precio difícil de igualar, y te advertimos que resultará complicado encontrarle algún aspecto negativo. Porque no podemos decir absolutamente nada negativo acerca de la Moto Marini X-Cape 700, un modelo que ha sido creado para arrasar en el mercado, y que ha logrado convertirse en una de las compras más inteligentes que se pueden hacer.
Es una trail de estilo adventure que sufrió actualizaciones importantes hace relativamente poco tiempo, como un nuevo motor o una parte ciclo más adecuada al off-road. Y dentro de los numerosos cambios que recibió, se encuentran la mayor posibilidad de ajuste del amortiguador, la mayor distancia entre ejes, la mayor distancia al suelo, o, en especial, la homologación Euro 5+. Por todo esto, es evidente que es una moto impresionante.
El propulsor que equipa esta moto es de 693 centímetros cúbicos de cilindrada, con una estructura de dos cilindros en paralelo con cuatro válvulas por cilindro, que entrega una potencia de 70 CV y un par máximo de 68 Nm. El sistema de gestión de inyección está desarrollado por Bosch, y se asocia a una caja de cambios de seis velocidades, mediante embrague anti-rebote. Y tampoco le falta el control de tracción desconectable, el caballete central, el asiento y los puños calefactables, la cámara de video frontal o la pantalla TFT de siete pulgadas con conectividad.
La Moto Marini X-Cape 700 está disponible por 6.590 euros
Uno de los puntos fuertes de los que presume la Moto Marini X-Cape 700 es el hecho de que se pueda conseguir por una cifra tan irrisoria, al estar disponible por únicamente un total de 6.590 euros, lo que a todos nos parece una cifra ridícula.