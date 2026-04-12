Más bonita que la Suzuki V-Strom 650 y mejor equipada: la trail que está destacando por equilibrio

Coches y Motos 12 ABR 2026 - 14:11h.

Es una trail bicilíndrica, que ofrece la oportunidad de limitarla para los usuarios con carné A2

La Suzuki, muy bonita, que casi no pisa la gasolinera

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Sabemos que las trail están muy de moda, y que hay miles de opciones para escoger, todas igual de interesantes y de atractivas, como pueden ser la Suzuki V-Strom 650 o la Kawasaki Versys 650. Pero nosotros venimos a presentarte un modelo que también es excepcional, y que no tiene nada que envidiarle a otros, pues es una maravilla. Se trata de la Moto Marini X Cape, que desde el primer momento que salió a la venta nos consiguió llamar la atención.

Es una trail bicilíndrica, que ofrece la oportunidad de limitarla para los usuarios con carné A2, con una imagen aventurera que refleja su orientación touring. El amplio carenado se fusiona con el frontal que recoge la doble óptica, toda de LED y DRL de conducción diurna incluida. Y gracias al depósito de 18 litros de capacidad, una maravilla, te garantiza una autonomía descomunal, para poder hacer grandes rutas y viajes sin preocuparte.

El propulsor que equipa esta moto es un bicilíndrico en línea de 650 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 60 CV a 8.250 revoluciones por minuto, y un par motor de 56 Nm a 7.000 rpm. La entrega es lineal, lo que hace que sea una moto muy fácil de manejar, y el consumo declarado ronda los 4,5 litros por cada 100 kilómetros. No cuenta con ayudas electrónicas como el embrague anti-rebote, control de tracción o modos de conducción, pero sí que tiene ABS desconectable. Y no le falta la pantalla TFT de 7”.

Consigue la Moto Marini X Cape por 7.290 euros

Lo mejor de todo lo hemos reservado para el final, y es que se puede conseguir la Moto Marini X Cape por apenas 7.290 euros, lo que nos parece una cantidad irrisoria y que se puede pagar sin muchos problemas.