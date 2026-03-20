Más atractiva que la Suzuki V-Strom 800DE y, para la mayoría, más segura que la Honda Transalp

Coches y Motos 20 MAR 2026 - 15:34h.

La Yamaha Ténéré 700 es siempre una apuesta segura

La Suzuki, muy bonita, que casi no pisa la gasolinera

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Tenemos localizada una moto que es más atractiva que la Suzuki V-Strom 800 DE, y que también es más segura que la Honda Transalp, por lo que resulta una inversión muy interesante de realizar, a la que es complicado encontrar algún aspecto negativo. Y es que la Yamaha Ténéré 700 es siempre una apuesta segura, como reflejan las valoraciones tan positivas que ha recibido desde que salió a la venta, que la han llevado al éxito mundial.

Es una moto con una resistencia brutal, que te permite hacer grandes recorridos sin tener que preocuparte por absolutamente nada. Rinde a la perfección en cualquier tipo de terreno, y gracias a las suspensiones ajustables y la ergonomía minuciosamente cuidada hasta el más mínimo detalle, así como las ayudas electrónicas desconectables, es increíblemente agradable de manejar. Es ligera, pero con un motor potente, que te permite rendir a la perfección.

La tienes en dos colores, que son el azul y el titanio, y existe la versión limitada para los usuarios que tan solo dispongan del carné A2. El propulsor que equipa es el galardonado CP2 desarrollado por Yamaha, con una cilindrada de 690 centímetros cúbicos, y equipada con un acelerador electrónico YCC-T. Incluye dos modos de conducción, ABS y TCS desconetable, instrumentación digital de 6,3” y muchas más cosas. El motor es de cuatro tiempos, bicilíndrico, de cuatro válvulas y refrigerado por aire, con una potencia máxima de 73,4 CV a 9.000 revoluciones por minuto, y un par motor de 68 Nm a 6.500 rpm. Mientras que el consumo es de 4,3 litros por cada 100 kilómetros.

El precio de la Yamaha Ténéré 700 es muy razonable

Una de las claves que justifican el éxito que tiene esta Yamaha Ténéré 700, al margen de sus prestaciones y su rendimiento, es el hecho de que tan solo tengas que pagar un total de 11.199 euros, que hacen que sea una ganga.