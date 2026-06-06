La nueva Benelli apuesta por una imagen más aventurera y un equipamiento muy completo
Benelli apuesta por una scrambler de estilo retro con un enfoque accesible para el gran público
La nueva Benelli es la moto aventurera más bonita de la marca
En Benelli han apostado por una imagen más aventurera, y por un equipamiento más completo que nunca, para crear la TRK 502, una trail sensacional que te permite ir a cualquier parte sin preocuparte de absolutamente nada. Está destinada para los usuarios que únicamente disponen del carné A2, y todos los expertos coinciden en señalarla como una de las mejores opciones que existen dentro del mercado. Además, cumple con la homologación Euro 5+.
Es una moto ideal para todo tipo de terrenos, desde rutas off-road hasta grandes trayectos por carretera, con un motor que ofrece grandes prestaciones, aunque no supere los 45 CV, el límite legal. Y al tener un consumo reducido, y un depósito de combustible con capacidad de 20 litros, presume de una autonomía realmente importante. La parte ciclo también está muy bien trabajada, con un ABS desarrollado por Bosch, y múltiples ayudas más.
Los acabados no dejan a nadie indiferente, con una instrumentación de combinación analógica y pantalla LCD, que te permite conocer todos los detalles en profundidad, para poder analizarlos. Y de serie, también incluye elementos tales como costuras elegantes para el asiento, parrilla trasera de metal, retrovisores de imitación de carbono, cubre manos con tira de aluminio, manetas regulables o caballete. Por todo esto, es considerada una inversión segura y sin riesgo.
La Benelli TRK 502 se puede adquirir desde 5.990 euros
Si necesitas hacer tuya esta Benelli TRK 502, que es una apuesta segura y sin riesgo, lo que tendrás que hacer es poner encima de la mesa un total de 5.990 euros, lo que todos creemos que es una cifra más que justa y razonable. No lo dudes y aprovecha la oportunidad para hacerla tuya, estamos convencidos de que merece mucho la pena.