La nueva Benelli apuesta por una imagen más aventurera y un equipamiento muy completo

Coches y Motos 06 JUN 2026 - 19:04h.

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En Benelli han apostado por una imagen más aventurera, y por un equipamiento más completo que nunca, para crear la TRK 502, una trail sensacional que te permite ir a cualquier parte sin preocuparte de absolutamente nada. Está destinada para los usuarios que únicamente disponen del carné A2, y todos los expertos coinciden en señalarla como una de las mejores opciones que existen dentro del mercado. Además, cumple con la homologación Euro 5+.

Es una moto ideal para todo tipo de terrenos, desde rutas off-road hasta grandes trayectos por carretera, con un motor que ofrece grandes prestaciones, aunque no supere los 45 CV, el límite legal. Y al tener un consumo reducido, y un depósito de combustible con capacidad de 20 litros, presume de una autonomía realmente importante. La parte ciclo también está muy bien trabajada, con un ABS desarrollado por Bosch, y múltiples ayudas más.

Los acabados no dejan a nadie indiferente, con una instrumentación de combinación analógica y pantalla LCD, que te permite conocer todos los detalles en profundidad, para poder analizarlos. Y de serie, también incluye elementos tales como costuras elegantes para el asiento, parrilla trasera de metal, retrovisores de imitación de carbono, cubre manos con tira de aluminio, manetas regulables o caballete. Por todo esto, es considerada una inversión segura y sin riesgo.

La Benelli TRK 502 se puede adquirir desde 5.990 euros

Si necesitas hacer tuya esta Benelli TRK 502, que es una apuesta segura y sin riesgo, lo que tendrás que hacer es poner encima de la mesa un total de 5.990 euros, lo que todos creemos que es una cifra más que justa y razonable. No lo dudes y aprovecha la oportunidad para hacerla tuya, estamos convencidos de que merece mucho la pena.