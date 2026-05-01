Más atractiva que la Honda NX500 y más versátil: la moto que se impone en el día a día

Coches y Motos 01 MAY 2026 - 03:17h.

Está pensada específicamente para los usuarios que tan solo dispongan del carné A2

La Honda la NT1100 se renueva para 2026

Compartir







Si tenemos que ensalzar una moto, y colocarla por encima de otros modelos como la Honda NX 500, entonces nos tenemos que quedar sin duda alguna con la Benelli TRK 502. Es una moto espectacular, y realmente versátil, que se impone en el día a día y la convierte en una de las mejores opciones que existen. A nosotros nos parece una de las mejores compras que se pueden realizar en estos momentos, y tenemos claro que es toda una maravilla de dos ruedas.

Está pensada específicamente para los usuarios que tan solo dispongan del carné A2, y rápidamente te darás cuenta de que es una de las mejores motos del segmento. Tiene una impactante imagen maxi trail, y es ideal para todo tipo de usos, desde recorridos urbanos hasta interurbanos. No se puede decir que su motor exprima al máximo su potencial, pero aún y así ofrece unas cifras que son más que aceptables, y que no se quedan lejos del límite legal permitido.

Porque los 45 CV de potencia son una cifra más que positiva, y gracias al depósito de 20 litros de capacidad, está asegurada una autonomía importante. El ABS que tiene incorporado lleva la firma de Bosch, y también queremos destacar la combinación analógica y pantalla LCD. Entre otros elementos que llaman la atención, se pueden encontrar las costuras elegantes para el asiento, la parrilla trasera de metal, el caballete o las manetas regulables.

La Benelli TRK 502 cuesta un total de 5.990 euros

Para adquirir esta Benelli TRK 502, que tanto nos ha gustado a todos, tienes que saber que no hace falta que pagues ninguna barbaridad. Y es que tiene un precio accesible para todos los bolsillos, por lo que puede ser tuya a cambio de 5.990 euros.