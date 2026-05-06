La Benelli TRK 702 es una de las trail baratas que parecen de 15.000 euros por presencia y tamaño

Coches y Motos 06 MAY 2026 - 06:06h.

Tiene un coste totalmente accesible para todos los públicos

La nueva Benelli es, para muchos, la mejor moto de 2026

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Cuando nos detenemos a hablar de las mejores motos trail que existen en estos momentos, es obligatorio hacerlo de la Benelli TRK 702. Por su aspecto y su increíble rendimiento, además de tener un equipamiento tan completo, puede parecer una moto muy cara y lujosa, pero lo cierto que nos llevamos una grata sorpresa al ver que tiene un coste totalmente accesible para todos los públicos. Por esta razón, creemos que merece mucho la pena conseguirla.

Es una trail de media cilindrada que fue actualizada recientemente, y entre sus mejoras más importantes, hay que destacar que cuenta con la homologación Euro 5+, además de incluir asiento y puños calefactables, un asiento del pasajero más cómodo, una pantalla parabrisas de mayor tamaño o una parrilla trasera rediseñada. El pico de pato es la figura principal que domina la parte frontal, mientras que el depósito de combustible de 20 litros asegura una gran autonomía.

Si pasamos al motor, lo que nos encontramos es con un propulsor bicilíndrico en línea de 698 centímetros cúbicos de cilindrada, que entrega una potencia de 70 CV a 8.000 revoluciones por minuto, con un par motor de 70 Nm a 6.000 rpm. El propulsor es de cuatro válvulas por cilindro, con doble árbol de levas y un embrague asistido para conseguir una respuesta más suave y precisa. Y existe la posibilidad de limitarla para los usuarios con carné A2. Asimismo, cuenta con una instrumentación TFT digital de 5”.

El precio, el punto fuerte de la Benelli TRK 702

Y pasando a lo más destacado de todo, nos podemos encontrar que esta Benelli TRK 702 tiene un coste totalmente irrisorio, pues por apenas 6.990 euros puedes hacer tuya esta moto. No tenemos ninguna duda de que es una cifra ridícula, que queda amortizada por completo al instante.