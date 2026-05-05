Citroën trabaja en el lanzamiento del coche retro más bonito de la historia de la marca

Coches y Motos 05 MAY 2026 - 14:27h.

La marca francesa se prepara para recuperar el que probablemente sea el modelo más mítico de su historia

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El regreso del Citroën 2CV ya no es un rumor. Es una realidad en desarrollo. La marca francesa trabaja en un nuevo modelo eléctrico que recuperará su esencia. Y que apunta a ser uno de los coches retro más atractivos de su historia.

Para entender su importancia, hay que mirar atrás. En 1948, Citroën presentó el 2CV en el Salón de París. Un coche sencillo, práctico y pensado para todos. Durante más de 40 años, fue un éxito global. Alcanzó más de 5 millones de unidades vendidas.

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Su filosofía era sencilla y eficaz. Ser un coche barato, fácil de mantener y útil para todo. Servía para el campo, para viajar, para el día a día… Fue el primer coche de millones de personas. Y se convirtió en un símbolo de libertad y movilidad en Europa.

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El Citroën 2CV está de vuelta

Ahora, el contexto ha cambiado. Pero la idea es la misma. Citroën quiere recuperar ese espíritu en formato eléctrico. Aprovechando el auge de los coches urbanos asequibles. Y compitiendo con modelos como el Renault 5 E-Tech o el Cupra Raval.

El nuevo 2CV se presentará en octubre, probablemente como prototipo. El proyecto ya tiene luz verde. Y está liderado por el equipo de diseño de la marca. En declaraciones concedidas a Auto Express, el director de diseño de Citroën, Pierre Leclercq, dejó clara la intención: reinterpretar el modelo sin perder su esencia.

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Leclercq recordó que “todos han intentado recrear el 2CV”, haciendo referencia a proyectos como el prototipo Revolte. Su visión es mantener los valores originales. Pero adaptarlos a un coche actual. Más eficiente. Más tecnológico. Y pensado para un uso real.

Lo que se conoce del nuevo Citroën 2CV

Utilizará la plataforma Smart Car del grupo Stellantis. La misma base que modelos como el Citroën ë-C3 o el Fiat Grande Panda. Esto permitirá contener costes. Y ofrecer un coche accesible.

En cuanto a prestaciones, se espera algo similar al Renault Twingo Electric. Con unos 80 CV y una batería modesta. Suficiente para ciudad. Y con una autonomía en torno a los 250 km.

Y en cuanto al precio, todo apunta a una cifra cercana a los 17.000 euros. En línea con sus rivales. Y con un enfoque claro: recuperar el espíritu del 2CV con un coche sencillo, accesible y con mucho diseño.