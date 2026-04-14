El nuevo Renault 5 está enamorando a los amantes del diseño

Coches y Motos 14 ABR 2026 - 00:24h.

Renault ha sabido apelar a la nostalgia sin olvidarse del futuro

Renault convierte el Twingo en una ganga

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El regreso del Renault 5 E-Tech ha sido uno de los grandes acontecimientos del año. Y no es para menos. Recupera el espíritu de un icono, pero lo adapta al presente con un enfoque 100% eléctrico, moderno y muy urbano. Un coche que entra por los ojos y que además propone una fórmula muy equilibrada.

A nivel estético, tiene un diseño retro muy bien reinterpretado, con líneas modernas y detalles tecnológicos. Es compacto, con 3.922 mm de largo y una batalla de 2.541 mm, ideal para ciudad. Además, su tamaño no impide ofrecer un maletero correcto, con 277 litros, suficiente para el día a día.

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El nuevo objeto de deseo entre los SUV urbanos

En cuanto a precio, la versión de acceso parte desde 23.021 euros, tanto al contado como financiado, sin contar ayudas. Es una cifra muy competitiva dentro del segmento eléctrico. Por ese precio, ofrece ya una propuesta muy interesante frente a rivales como el Fiat 500e o el Dacia Spring, que juegan en el mismo terreno.

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Esta versión básica monta un motor eléctrico de 95 CV y 215 Nm, asociado a una batería de 40 kWh. Homologa hasta 310 kilómetros de autonomía, suficiente para un uso urbano intensivo. No es el más rápido, con un 0 a 100 en 12 segundos, pero sí cumple perfectamente como coche práctico y eficiente.

Por encima encontramos una variante más interesante. Ofrece 120 CV y 225 Nm, con mejores prestaciones, alcanzando los 100 km/h en 9 segundos. Mantiene la batería de 40 kWh y una autonomía de 312 km. Su precio arranca en 26.009 euros al contado o 24.630 euros financiados, posicionándose como una opción muy equilibrada.

Tres versiones mecánicas y un equipamiento muy top

La versión más completa es la de 150 CV. Con 245 Nm, acelera de 0 a 100 en solo 7,9 segundos. Además, incorpora una batería mayor de 52 kWh, lo que permite alcanzar hasta 410 kilómetros de autonomía. Su precio parte de 28.874 euros al contado o 27.345 euros financiados, sin ayudas.

En equipamiento, destaca desde el inicio. Incluye pantalla central de 10 pulgadas, cuadro digital, conectividad completa, asistentes de seguridad avanzados y carga AC de 11 kW. También suma detalles como actualizaciones remotas, modos de conducción y un interior bien rematado. En definitiva, un eléctrico que combina diseño, tecnología y precio como pocos.