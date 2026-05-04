Más atractivo que el Peugeot 2008 y, para la mayoría, más tecnológico: el SUV urbano que gana terreno

Coches y Motos 04 MAY 2026 - 11:12h.

Disponible en dos versiones mecánicas, las dos con bloques híbridos muy eficientes

Peugeot recupera el clásico de los 90

Compartir







Kia ha conseguido consolidarse en Europa gracias a una estrategia basada en ofrecer productos completos, bien equipados y con precios competitivos, ganando terreno frente a marcas tradicionales. Y es cierto que si pensamos en Kia, el primer nombre que nos viene a la mente es Sportage. Y no es para menos. Estamos hablando de uno de los C-SUV más vendidos en el mundo. No obstante, mención especial merece su hermano pequeño.

Hablamos del Kia Niro, que se ha convertido en uno de los modelos más interesantes de su catálogo, y su crecimiento comercial demuestra que cada vez convence a más conductores. Con un diseño moderno y elegante, con líneas limpias, detalles diferenciadores como el pilar trasero en contraste y una estética que, para muchos, resulta más atractiva que la de rivales como el Peugeot 2008, no deja de ganar adeptos.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

Eclipsado por el Kia Sportage, pero a tener muy en cuenta

Las dimensiones lo convierten en el aliado ideal para la ciudad, pero también para mucho más. Mide 4.420 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.720 mm, ofreciendo un interior amplio y un maletero de 451 litros, ampliable hasta 1.445 litros. Y compite con modelos como el Toyota C-HR, MG ZS Hybrid+.

PUEDE INTERESARTE Peugeot tiene una nueva maravilla

En el apartado mecánico, la versión híbrida autorrecargable inicia la gama. Combina un motor gasolina 1.6 GDI con uno eléctrico, alcanzando 138 CV y 265 Nm, con cambio automático de 6 relaciones y tracción delantera. Sus prestaciones incluyen un 0 a 100 km/h en 11,1 segundos, velocidad máxima de 170 km/h y un consumo de 4,5 l/100 km. Una suerte de C-SUV HEV que cuesta 23.880 euros según la web de la marca. Y que viene con la etiqueta ECO de la DGT.

Los más exigentes eligen el híbrido enchufable

Por encima, existe una versión híbrida enchufable de 180 CV, con unos 60 km de autonomía eléctrica, que arranca en 39.390 euros, ofreciendo etiqueta CERO y mayor eficiencia en trayectos urbanos. Y obtiene la etiqueta CERO emisiones de la DGT.

El equipamiento es otro de sus puntos fuertes, porque desde el acabado Concept incluye llantas de 16 pulgadas, pantalla de 10,25 pulgadas con navegador, cámara trasera, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, climatizador automático, asistentes de conducción avanzados y un conjunto tecnológico muy competitivo dentro de su categoría.