Más potente que el Volkswagen T Roc y, para la mayoría, más cómodo que el Kia Niro: imposible de ignorar

Coches y Motos 20 MAR 2026 - 06:53h.

Tampoco te pasará desapercibido su marcado carácter deportivo

Volkswagen reinventa el Polo

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El Cupra Formentor se ha convertido en uno de los modelos más deseados. Es un SUV compacto diferente. Tiene una fuerte personalidad. Combina deportividad y practicidad. Algo que no todos consiguen. Por eso destaca tanto.

El diseño es uno de sus grandes reclamos. Presenta líneas muy marcadas. Un frontal agresivo. Y una silueta tipo coupé. Resulta más llamativo que el Volkswagen T-Roc. También más emocional que el Kia Niro. Es un coche que entra por los ojos.

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Las dimensiones están muy bien equilibradas. Mide 4.451 mm de largo. Tiene una anchura de 1.839 mm. Y una altura contenida de 1.520 mm. La batalla de 2.679 mm aporta estabilidad. También mejora el confort en marcha. Es ágil y estable.

Deportividad, diseño radical y muy bien equipado

El interior ofrece una buena experiencia. Destaca el Digital Cockpit. También la pantalla central táctil. El diseño es moderno. Y orientado al conductor. Los asientos son cómodos. Sujetan bien el cuerpo. El maletero de 450 litros es suficiente. Cumple sin problemas en el día a día.

El precio de la gama parte desde unos 31.724 euros financiados. O 33.874 euros al contado. Se sitúa en una zona competitiva. Ofrece más imagen y carácter que muchos rivales. Y una relación calidad-precio muy interesante.

Este es el Cupra Formentor más económico

En el apartado mecánico, destaca por su equilibrio. Monta un motor 1.5 TSI de 150 CV. Entrega 250 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos. Y alcanza los 204 km/h. El consumo medio es de 6,6 l/100 km. Es un motor eficiente. También suave y agradable en uso diario.

El equipamiento es muy completo desde la versión inicial. Incluye llantas de 18 pulgadas. También climatizador de tres zonas. Y sistema Keyless-Go. Dispone de faros Full LED. Añade múltiples asistentes de seguridad. Como control de crucero. Detector de fatiga. O lector de señales. Un conjunto muy completo.

Además, incorpora detalles prácticos. Como retrovisores eléctricos y calefactados. También sensores de aparcamiento. Y una cámara multifunción. El sistema multimedia es fluido. Compatible con smartphones. Todo pensado para facilitar el uso diario. Un SUV que lo tiene todo.