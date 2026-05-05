Coches y Motos 05 MAY 2026 - 15:55h.

Un icono de nuestras carreteras que resiste al crecimiento del mercado low cost

Estos son los precios de todos los modelos de Dacia en España

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El Seat Arona es uno de esos coches que no necesita presentación. Desde su llegada en 2017, se ha convertido en un auténtico éxito. Un modelo clave para la marca. Y uno de los SUV urbanos más vendidos en España de forma constante.

De hecho, su trayectoria habla por sí sola. Ha sido líder de su categoría durante años. Incluso ha llegado a ser el coche más vendido del país. Y sigue entre los primeros puestos. Un éxito sostenido que no es casualidad, con más de 400.000 unidades vendidas desde su lanzamiento.

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Parte de ese éxito está en su planteamiento. Es un coche equilibrado, con 4,15 metros de largo y una batalla de 2,56 metros, y con buen espacio sin ser grande. El maletero de 400 litros cumple bien lo que lo convierte en una opción muy práctica para el día a día, pero también para escapadas de fin de semana. Y compite con modelos como el Renault Captur o el Kia Stonic.

El aliado ideal para la ciudad, y para mucho más

También destaca por su comportamiento. Es cómodo en ciudad, ágil en trayectos cortos y suficientemente estable en carretera. No busca ser deportivo, pero sí fácil de conducir. Algo que muchos compradores valoran por encima de todo.

Un modelo que, actualmente, encontrarás de oferta en la web de Seat. Arranca en 20.673 euros al contado o 18.389 euros si se financia. Cifras que lo sitúan por debajo del Dacia Duster y lo convierten en mejor opción para los urbanitas.

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Así es el Seat Arona más barato

A cambio te llevas un modelo que apuesta por un motor 1.0 TSI turbo de 95 CV y 175 Nm, con cambio manual de cinco marchas. Es sencillo, pero eficiente. Hace el 0 a 100 en 11,1 segundos y alcanza 182 km/h. Más que suficiente para su uso real.

El consumo es más que correcto, con solo 5,3 l/100 km, una cifra muy contenida. Ideal para quienes buscan gastar poco sin renunciar a un coche moderno. Un equilibrio muy bien conseguido entre prestaciones y eficiencia.

Y todo ello con un equipamiento de serie al que no le falta de nada. Incluye control de crucero adaptativo, asistente de carril, sensores de aparcamiento, llantas de aleación y sistema SEAT CONNECT, entre otros muchos detalles.