Benelli convierte en accesible la moto más deseada de su gama trail de 2020

Coches y Motos 08 MAY 2026 - 23:52h.

Se puede manejar sin problema en caso de que únicamente dispongas del carné A2

La nueva Benelli es, para muchos, la mejor moto de 2026

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En Benelli han hecho que una de sus motos más deseadas de la gama trail, que salió a la venta por primera vez en el año 2020, sea más accesible que nunca. Esto invita a querer conseguirla al instante, y reúne una serie de requisitos que la hacen ser una verdadera joya. Tiene una impactante imagen maxi trail que la hace parecer mucho más grande de lo que realmente es, y con las últimas mejoras que ha sufrido, se puede decir que es una de las mejores compras que se pueden realizar a día de hoy.

Porque la TRK 502 no deja a nadie indiferente, y se puede manejar sin problema en caso de que únicamente dispongas del carné A2. Es una moto muy polivalente, que se adapta a la perfección en todo tipo de circunstancias, y que presume de una sensacional autonomía gracias a la capacidad de 20 litros que tiene el depósito de combustible. E incluye elementos destacados de serie como la parrilla trasera de metal, elegantes costuras para el asiento, manetas regulables, caballete o mucho más.

Cumple sin problema con la normativa Euro 5+, y la cilindrada del motor es de 500 centímetros cúbicos, mientras que la potencia declarada es de 48 CV. El peso de esta moto es de 235 kilos, por lo que podemos afirmar que no es una de las motos más ligeras que hay en su cilindrada, y esto hace que no sea la mejor opción para iniciarse en motos de mayor tamaño, si estás acostumbrado a las de 125 cc. Por lo demás, es toda una garantía de éxito.

La Benelli TRK 502 puede ser tuya desde 5.990 euros

Si acabas de quedar convencido con la adquisición de esta Benelli TRK 502, entonces no lo pienses y desembolsa los 5.990 euros que cuesta, una cifra que está totalmente justificada.