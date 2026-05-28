Benelli apuesta por una scrambler de estilo retro con un enfoque accesible para el gran público

Coches y Motos 28 MAY 2026 - 14:06h.

Es una de las inversiones que merecen más la pena realizar

La nueva Benelli ha conseguido dejarnos sin palabras por lo bonita que es

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Si hay una moto que se merece recibir todos los elogios posibles, esa es la Benelli Leoncino 800, que nos parece un modelo impresionante en todos los sentidos. Se trata de una scrambler de estilo retro con un enfoque accesible para el gran público, lo que la convierte en una verdadera maravilla, y en una de las inversiones que merecen más la pena realizar. No tenemos ninguna duda de que es sensacional, y cuantas más veces la miramos, más nos gusta.

Está orientada 100% al uso por carretera, y es la versión más grande de la familia, por encima de la 500 y de la 250. En cuanto a la mecánica se refiere, equipa un motor de dos cilindros en paralelo con algo más de 75 CV de potencia máxima, aunque existe la posibilidad de limitarla sin ningún problema para aquellos usuarios que tan solo disponen del carné A2. Y también nos queremos detener en su diseño, que transmite sensación de calidad y de vanguardia innegable.

Algo que destaca a simple vista en esta moto es el faro delantero, con un logo que lo divide en dos y una mitad dominada por un cerco LED. Asimismo, otro detalle que la hace especial es el pequeño león sobre el guardabarros delantero, que es la indiscutible seña de calidad. Pasando a la instrumentación, lo que nos encontramos es con una pantalla TFT a todo color, suficiente para estar al corriente de todo lo que te hace falta saber sobre la moto.

El precio de la Benelli Leoncino 800 es de 6.990 euros

Algo que le acaba de poner la guinda al pastel a esta Benelli Leoncino 800 es su irrisorio coste, pues únicamente te hace falta pagar un total de 6.990 euros para que puedas conseguirla. Y la versión A2 tiene un llamativo descuento de 300 euros.