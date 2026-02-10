Benelli BN 125, la naked asequible más atractiva del mercado

Coches y Motos 10 FEB 2026 - 20:21h.

En Benelli han creado una naked que no solamente es la más asequible, sino que también se encuentra entre las más atractivas del mercado. Esta BN 125 es ideal para aquellos que buscan iniciarse en el mundo de las dos ruedas, y que ya ha aterrizado en España a lo largo de este inicio de año. Y sus pilares son los de siempre, un modelo con estética italiana, una mecánica sencilla a la par que fiable, y un precio apto para todos los bolsillos.

La intención de Benelli es plantar cara a marcas como Honda o Yamaha, y hacerse con un sitio en el sector de las 125 centímetros cúbicos. Y lo logran con esta moto que tiene un motor totalmente funcional y seguro, con una buena presencia y un equipamiento perfecto para el día a día, sin disparar el precio. Es una de las opciones más asequibles entre las naked para el carné A1, y mantiene el característico motor de 125 cc, refrigerado por aire, y adaptado a la normativa Euro 5+.

Este propulsor entrega una potencia máxima de 11 CV a 9.500 revoluciones por minuto, así como un par máximo de 9,5 Nm a 7.000 rpm. Unas cifras orientadas al uso urbano o interurbano, junto a un consumo medio de 1,5 litros por cada 100 kilómetros, un consumo anecdótico, y un depósito de 13,5 litros, para prometer una autonomía sensacional. Por todo esto, creemos que la Benelli BN 125 está destinada a triunfar de forma irremediable.

La Benelli BN 125 tan solo tiene un precio de 2.490 euros

Si acabas de quedar convencido con la adquisición de esta Benelli BN 125, lo único que vas a tener que hacer es invertir un total de 2.490 euros, una cifra ridícula, ideal para quienes buscan una moto para el día a día, con estética atractiva y coste mínimo.