Mercedes coloca el EQA entre los cinco eléctricos más vendido ahora en España

Este SUV alemán es uno de los EV más exitosos

Mercedes acaba con el problema del GLA

Mercedes-Benz ha logrado colocar al EQA entre los cinco coches eléctricos más vendidos en España en el inicio de 2026, un hito relevante para la estrategia eléctrica de la marca en el mercado nacional. El SUV compacto ha conseguido hacerse un hueco en un ranking tradicionalmente dominado por modelos de enfoque generalista, confirmando que la demanda de eléctricos premium continúa creciendo de forma sostenida.

No es ningún secreto que el mercado español del coche eléctrico atraviesa una fase de consolidación, con un crecimiento progresivo apoyado tanto en particulares como en flotas. En este escenario, el Mercedes-Benz EQA ha destacado por su capacidad para combinar una propuesta tecnológica avanzada con un planteamiento práctico y alineado con las expectativas del usuario medio de este segmento.

El buen rendimiento comercial del EQA también refleja la solidez de la ofensiva eléctrica de Mercedes-Benz, que ha apostado por una transición gradual, manteniendo rasgos reconocibles en diseño, calidad percibida y confort. Esta continuidad facilita el salto a la movilidad eléctrica dentro de una clientela acostumbrada a los estándares tradicionales de la marca.

En este sentido, la posición alcanzada por el EQA resulta especialmente significativa en España, donde el precio, la autonomía real y la facilidad de uso siguen siendo factores decisivos en la compra de un vehículo eléctrico. El modelo ha sabido responder a estas prioridades sin renunciar a su carácter premium.

Un éxito basado en equilibrio y coherencia

Lo destacable en este caso es que el EQA no basa su éxito en cifras espectaculares de potencia o en planteamientos rupturistas. Su enfoque se apoya en un equilibrio general bien resuelto, con un tamaño adecuado para el uso urbano y periurbano, un interior cuidado y una experiencia de conducción orientada al confort y la eficiencia.

Cabe destacar que el posicionamiento del EQA dentro de la gama eléctrica de Mercedes-Benz también juega un papel clave. Al situarse como modelo de acceso a la familia EQ, actúa como puerta de entrada a la marca para nuevos clientes interesados en la electrificación, pero que no están dispuestos a renunciar a determinados estándares de calidad y tecnología.

Por otro lado, la regularidad en las matriculaciones del EQA indica que su éxito no responde a un fenómeno puntual. El modelo mantiene una presencia constante en los primeros puestos del ranking mensual, lo que sugiere una demanda estable y bien distribuida a lo largo del territorio nacional.

Llama especialmente la atención que este resultado se haya alcanzado en un contexto de creciente competencia, con una oferta cada vez más amplia de SUV eléctricos compactos. Frente a esta presión, el EQA ha reforzado la posición de Mercedes-Benz en el mercado eléctrico español, consolidando su imagen como actor relevante en la transición hacia la movilidad sin emisiones.

La entrada del Mercedes-Benz EQA en el top cinco de ventas de eléctricos en España no solo confirma el acierto del modelo, sino que subraya la capacidad de la marca para adaptarse a un mercado en plena transformación, donde el equilibrio entre producto, marca y estrategia resulta determinante.