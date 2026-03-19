Benda tiene la que, para muchos, es la moto más bonita de la historia de las motos

Coches y Motos 19 MAR 2026 - 14:09h.

Equipa un motor bicilíndrico en V que nos sigue pareciendo el que mejor encaja con la filosofía cruiser

Benda tiene lo más parecido a una Harley-Davidson para todos los bolsillos

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Si te gustan las motos cruiser, y estás pensando en comprar una, te convencemos muy fácilmente de los motivos por los que tienes que decantarte por la Benda Napoleon Bob 250, que nos parece la mejor en todos los aspectos dentro de su segmento. Para empezar, porque equipa un motor bicilíndrico en V que nos sigue pareciendo el que mejor encaja con la filosofía cruiser, y combina finura, potencia, suavidad y una serie de características que hacen que sea el top 1, sin discusión.

Es capaz de entregar una potencia lineal desde bajas revoluciones, con una sensación de empuje constante y un sonido más que atractivo, así que es una opción ideal en todo momento. Y así queda comprobado con esta moto de Benda, que es para mucha gente la mejor moto que se ha creado nunca. Para empezar, por lo atractiva y diferente que es en el apartado estético, y segundo, porque tiene un equipamiento y unas prestaciones a la altura de muy pocas.

A la estética bobber que le caracteriza hay que añadirle una potencia de 25,5 CV a 9.000 revoluciones por minuto, con un par motor de 25 Nm a 5.500 rpm, además de un embrague anti-rebote. Y la moto es realmente ligera, con un peso total de 180 kilos que nos parece hasta difícil de creer, mientras que cuenta con algunos detalles como la tecnología LED, la instrumentación digital o muchas más cosas que nos acaban por conquistar a todos.

El precio de la Benda Napoleon Bob 250 es un regalo

Si quedas convencido con la compra de esta Benda Napoleon Bob 250, que se puede manejar sin problema con el carné A2, lo único que vas a tener que hacer es desembolsar un total de 5.250 euros. Un precio que se puede asumir sin ningún tipo de problema.