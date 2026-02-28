Aprilia Tuareg Rally 660, la alternativa, muy atractiva, a la Yamaha Ténéré

Coches y Motos 28 FEB 2026 - 12:43h.

Es capaz de entregarte una potencia de 80 CV a 9.250 revoluciones por minuto, y un par motor de 70 Nm a 6.500 rpm

Aprilia tiene la que, para muchos, es la scooter más atractiva

Compartir







En Aprilia no dejan de sorprendernos constantemente, y así lo han vuelto a hacer con una moto que realmente atractiva, y que se presenta como una alternativa espectacular para la Yamaha Ténéré, que merece mucho la pena que tengas en consideración. A nosotros nos ha encantado, y la propuesta de la Tuareg 660 Rally es quizás una de las más llamativas que recordamos haber visto en mucho tiempo, por lo que tenemos que recomendarla al 100%.

Cuenta con los colores que caracterizan a la marca de Noale, y tanto las horquillas como las llantas y el manillar han sido diseñados para una conducción de enduro más dura, con acabados en un anodizado dorado deportivo. También queremos resaltar el protector de cárter de aluminio reforzado, una guía de cadena protectora, los protectores de manos con núcleo de metal y el guardabarros alto, que dejan claro su carácter todoterreno. Esta versión Rally no deja de sorprendernos, y es un 10 sobre 10.

En cuanto al motor, es de 660 centímetros cúbicos de cilindrada, como su propio nombre indica, y es bicilíndrico en línea, refrigerado por líquido, que lógicamente cumple con la homologación Euro 5+. Es capaz de entregarte una potencia de 80 CV a 9.250 revoluciones por minuto, y un par motor de 70 Nm a 6.500 rpm. Tiene una aceleración y una agilidad que son impresionantes, y dispone de cuatro modos de conducción, ABS desconectable en ambas ruedas, control de crucero, control de tracción, sistema anti-bloqueo de frenos y mucho más.

No esperes a conseguir la Aprilia Tuareg Rally 660

Tienes que darte prisa para conseguir esta Aprilia Tuareg Rally 660, que nos parece de las compras más inteligentes que se pueden hacer a día de hoy, gracias a su apetecible coste, de tan solo 14.050 euros.