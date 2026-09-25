Husqvarna tiene una trail tan potente y sofisticada que ni KTM ni BMW pueden igualar en carácter

Coches y Motos 25 SEP 2026 - 03:08h.

Es una de las mejores motos que hay en el segmento de las naked de media cilindrada

El nuevo motor de KTM es la mejor de la marca

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Si hay una moto que no tiene el reconocimiento que creemos que se merece, esa es la Husqvarna Svartpilen 801, una de las mejores motos que hay en el segmento de las naked de media cilindrada, y que ni KTM ni BMW son capaces de igualar en carácter y en capacidades. Es divertida y fácil de manejar, además de contar con la más avanzada tecnología del mercado, y de gozar de unas prestaciones que son simplemente maravillosas.

Se trata de una moto de estética minimalista y de diseño neo scrambler, repleta de detalles repartidos por todo el conjunto, con una carrocería reducida a la mínima expresión, que deja a la vista los componentes mecánicos, como su chasis multi tubular de acero. Las suspensiones son WP Apex, mientras que el equipo de frenos es de J.Juan, con sistema de ABS con funcionalidad en curva y desconectable. Y el peso del conjunto es de 181 kilos, una cifra sorprendentemente baja.

Entre las ayudas de las que también presume esta moto, tenemos que mencionar el quickshifter bidireccional, el control de tracción regulable o los tres modos de conducción, mientras que en la instrumentación se encuentra una pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad. No queremos olvidarnos del motor, que es de dos cilindros, con una cilindrada de 799 centímetros cúbicos, y entrega una potencia total de 105 CV, algo a tener en cuenta.

La Husqvarna Svartpilen 801 está disponible desde 11.499 euros

Por si todavía podía existir alguna duda a la hora de querer adquirirla, queda totalmente despejada en cuanto compruebas que la Husqvarna Svartpilen 801 tiene un precio tan razonable. Y es que no vas a necesitar realizar una inversión astronómica, y bastará con pagar un total de 11.499 euros para que la puedas tener en tus manos.