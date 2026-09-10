Husqvarna pone contra las cuerdas a KTM y a BMW con una moto de 74 CV y mucha electrónica

Coches y Motos 10 SEP 2026 - 17:07h.

La convierte en una inversión segura, de la que nunca te vas a poder arrepentir

Una trail compacta, potente y más accesible de lo que parece: esta Husqvarna es maravillosa

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Nos tenemos que detener a hablar de la Husqvarna 701 Enduro, una de las mejores motos que hemos descubierto durante los últimos tiempos. Pone contra las cuerdas a marcas como KTM o BMW, gracias a su avanzada electrónica y sus increíbles prestaciones, además de un diseño que la sitúan entre las más bonitas que recordamos haber visto durante los últimos tiempos. Esto la convierte en una inversión segura, de la que nunca te vas a poder arrepentir.

Durante este año ha sufrido una serie de actualizaciones y de mejoras importantes, para hacerla incluso más recomendable, entre las que destacan un motor más potente, un cárter revisado, una tapa del embrague y del estátor nueva, una estética refinada, un sistema de lubricación mejorado o unas suspensiones actualizadas. Sin duda alguna, el cambio que más se nota es el del motor, el popular LC4, que ahora entrega 79 CV de potencia y un par máximo de 73 Nm.

Es de un solo cilindro, con un consumo moderado y una fiabilidad que le permite no pasar por el taller en mucho tiempo. Cuenta con ABS en curva, control de tracción, ambos desconectables, ajuste dinámico de deslizamiento y mucho más, mientras que en la parte ciclo se encuentran componentes de gran calidad, como los frenos Brembo. Pasando a la instrumentación, podemos encontrarnos con una pantalla TFT a todo color de 4,2 pulgadas, con sistema de conectividad integrado.

La Husqvarna 701 Enduro tiene un precio difícil de creer

Y después de todo lo que ya hemos mencionado previamente, lo que nos parece más difícil de creer es que la Husqvarna 701 Enduro esté disponible a cambio de una cifra tan razonable, pues los 12.249 euros que cuesta son una oportunidad increíble para hacerte con una moto top a un precio muy asumible.