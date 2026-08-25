Una trail compacta, potente y más accesible de lo que parece: esta Husqvarna es maravillosa

Coches y Motos 25 AGO 2026 - 15:09h.

Permite recorrer más de 400 kilómetros sin parar a repostar

Yamaha le pone marchas al scooter

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Hay motos que nos llaman mucho la atención por su excelente combinación de diseño, prestaciones y equipamiento, acompañada de un precio razonable. Pero la Husqvarna Norden 901 se lleva la palma, pues es complicado encontrar alguna que se coloque a su misma altura, siendo una trail de un claro enfoque off-road, con un aspecto claramente dakariano. Esto se debe a su amplio faro delantero de líneas redondas y con luces anti-nieblas por debajo del mismo.

El depósito de combustible transcurre por la parte inferior, y permite recorrer más de 400 kilómetros sin parar a repostar, mientras que el propulsor que tiene equipado es de 889 centímetros cúbicos de cilindrada, que entrega una potencia de 105 CV a 8.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 100 Nm a 6.500 rpm. Dispone de la homologación Euro 5+, y cuenta con un acelerador electrónico con tres modos de conducción, control de tracción, control de velocidad de crucero, quickshifter bidireccional o ABS sensible a la inclinación.

El chasis de esta moto es tubular de acero de tamaño compacto, con un sub chasis reforzado fabricado igualmente en acero, mientras que los frenos son J.Juan, el amortiguador es WP Apex y las suspensiones son WP. La iluminación es full LED, y la instrumentación digital presenta una pantalla TFT, que consta de un sistema opcional de conectividad para manejar las funciones habituales de un smartphone mediante botonera, incluida la navegación mediante flechas.

La Husqvarna Norden 901 implica de una inversión de 14.399 euros

Si te preguntas acerca del coste que tiene la Husqvarna Norden 901, lo único que necesitas hacer es un desembolso total de 14.399 euros, un precio más que razonable y que consideramos que no se puede tener muchas dudas antes de pagar. Así que no lo pienses y aprovecha esta ocasión.