KTM convierte en accesible la moto más deseada de su catálogo
En KTM han convertido en accesible la moto más deseada de su catálogo, que es una de las más buscada siempre, y que además de haberse renovado, tiene un coste más asumible que nunca. Y es que la Duke 390 puede ser tuya ahora pagando una cantidad irrisoria, lo que creemos que la convierte en una ganga que no se puede dejar escapar, en caso de que busques una naked de media cilindrada, que se pueda conducir sin problema con el carné A2.
Equipa un motor mono cilíndrico de 399 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia declarada de 44 CV, dotada de un eje contrarrotante que logra minimizar todas las vibraciones. También incorpora un acelerador electrónico y un embrague anti-rebote, lo que garantiza no tener ningún problema a la hora de realizar reducciones de marcha en conducción deportiva. Asimismo, incluye de serie control de salida y tres modos de conducción diferentes.
El chasis está compuesto por un entramado de tubos de acero al que va unido un sub chasis de aluminio que ofrece un alto nivel de rigidez. Por otro lado, el basculante asimétrico permite la ubicación del silencioso y a él va anclado en posición lateral el amortiguador trasero. Pasando a la instrumentación, lo que nos encontramos es con una pantalla TFT de cinco pulgadas con numerosa información, además de conectividad a través de la app.
La KTM Duke 390 sorprende por su llamativo precio
Si hay algo que queremos destacar en esta KTM 390 Duke es su llamativo precio, al poder conseguirla pagando apenas un total de 6.099 euros, lo que no tenemos ninguna duda de que es una cifra irrisoria, y que está totalmente justificada. Por ese motivo, no nos parece sorprendente que esté teniendo tanto éxito últimamente.