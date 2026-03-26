La trail más elegante de KTM está enamorando a los que buscan versatilidad y carácter

Coches y Motos 26 MAR 2026 - 08:49h.

Es una de las compras más inteligentes que se pueden realizar hoy en día

KTM detecta vibraciones en el motor

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En KTM han conseguido crear una trail que es considerada como una de las más elegantes que se han visto nunca. Diseñada para realizar largos viajes y dotada con el espíritu deportivo que caracteriza a la marca, tiene un carácter asfáltico, sin renunciar al off-road, y es complicado encontrarle algún punto negativo. Por todo esto, creemos que esta 1290 Super Adventure S es una de las compras más inteligentes que se pueden realizar hoy en día.

La parte ciclo está diseñada para un mejor reparto de pesos, con un sub-chasis de nueva generación que permite una mejor accesibilidad, un asiento ajustable en altura y mucho más. El depósito de combustible es simplemente increíble, ya que alcanza los 23 litros de capacidad, lo que se traduce en una autonomía espectacular. Y pasando al motor, equipa el conocido propulsor LC8, un V-Twin de 1301 centímetros cúbicos de cilindrada, capaz de entregar una potencia de 160 CV y un par motor de 138 Nm.

En el interior, nos encontramos con una caja de cambios de seis velocidades, con quickshifter bidireccional. Ofrece de serie hasta cuatro modos de conducción, y un quinto que se puede añadir de forma opcional, y también dispone de un control adaptativo desarrollado por Bosch. En cuanto a electrónica no se queda atrás, con control de tracción sensible a la inclinación, ABS, freno motor, instrumentación de 7” con conectividad Bluetooth, piñas retro iluminadas, toma USB…

Consigue la KTM 1290 Super Adventure S por 22.499 euros

El precio de la KTM 1290 Super Adventure S no es el más reducido del mercado, de eso tenemos constancia, pero igualmente pensamos que los 22.499 euros que cuesta es una cantidad muy razonable y apetecible, que queda totalmente amortizada desde el primer momento. No lo pienses y hazte con ella.