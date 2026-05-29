La nueva KTM es la naked más bonita de la historia de la marca

Coches y Motos 29 MAY 2026 - 05:27h.

No hay cambios con respecto a la anterior versión es con el par máximo

La nueva KTM es, para muchos, la más bonita de la marca

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Muchos expertos han coincidido en señalar a la nueva KTM Duke 990 R como la naked más bonita que se ha creado nunca en la historia de la marca, y es normal que no deje de acumular elogios. Es la versión mejorada de la clásica Duke 990, y enseguida caerás rendido a todo lo que ofrece a nivel de equipamiento y de prestaciones, así como su brutal estética, que se encarga de situarla entre las mejores del segmento. Y no se nos ocurren más que reseñas positivas.

Entre las novedades que se le han incorporado durante este 2026, hay que destacar la nueva instrumentación, la nueva horquilla y el nuevo amortiguador, las bieletas rediseñadas, un peso inferior y una nueva instrumentación. El propulsor tiene una cilindrada de 947 centímetros cúbicos, y es capaz de entregar una potencia total de 128 CV, una cifra realmente importante. Donde no hay cambios con respecto a la anterior versión es con el par máximo, que es de 103 Nm.

El peso de la moto es de 190 kilos, mientras que algo que también se ha mejorado y revisado notablemente es la ergonomía, para hacerla lo más cómoda posible. Las suspensiones y los frenos también se han mejorado, para dar una mayor sensación de estabilidad, y, por lo tanto, también de seguridad siempre que vayas en marcha. Y pasando a la instrumentación, se le ha añadido una pantalla TFT más grande, de hasta 8,8 pulgadas, que además es táctil y tiene conectividad.

Consigue la KTM Duke 990 R por un total de 15.699 euros

Si acabas de quedar convencido con la adquisición de la KTM Duke 990 R, en ese caso te bastará con realizar una inversión total de 15.699 euros, lo que a todos nos parece una verdadera ganga, y una oportunidad difícil de dejar escapar.