La KTM con un grupo óptico que parece alienígena aparece y desaparece

Hace prácticamente un año y medio, en noviembre de 2024, KTM sorprendió presentando un modelo realmente original y único, que dejó sin palabras a todos los que tuvieron la oportunidad de verlo. Se trataba de una KTM 1390 Super Duke GT, una renovación del sport touring más potente de la marca, que presentaba una serie de novedades muy llamativas e interesantes, y que fue una de las primeras propuestas después de la casi desaparición de la marca, por sus graves problemas económicos.

Pero, hasta el momento, no se había desvelado nada más. Parecía haber quedado en el olvido, y no habían dado más detalles al respecto, ni una fecha para que saliera a la venta. Ahora, por fin, parece que está más cerca que nunca de ser una realidad, al haber publicado un par de fotos nuevas que sugieren que próximamente puede llegar a todos los concesionarios. Y es una excelente noticia para los amantes de las motos de gran cilindrada.

Lo más destacado de esta KTM 1390 Super Duke GT es su grupo óptico delantero, que parece alienígena, con dos DRL laterales en forma de cuña y un pequeño proyector LED en el centro. El motor es un V2 de cuatro tiempos, con ocho válvulas y una cilindrada de 1350 centímetros cúbicos, capaz de entregar una potencia máxima de 190 CV, con sistema CamShift de válvulas de tiempo de apertura variables. El cambio de seis relaciones fue revisado, y en cuanto a electrónica, incorpora una pantalla táctil TFT de 8,8”, con conectividad y navegación por mapas, IMU, tres modos de conducción y mucho más.

No hay precio ni fecha todavía para la KTM 1390 Super Duke GT

Por ahora tenemos que esperar un poco más para conocer el precio y la fecha de venta de esta KTM 1390 Super Duke GT, aunque pronto esperamos conocer más novedades.