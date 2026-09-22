Husqvarna lleva a más bolsillos su particular interpretación del estilo naked

Coches y Motos 22 SEP 2026 - 03:52h.

La Svartpilen 125 es una moto extremamente apetecible

Husqvarna pone contra las cuerdas a KTM y a BMW con una moto de 74 CV y mucha electrónica

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Husqvarna ha acercado a todos los públicos una naked muy particular, al ser apta para la gente que únicamente tenga el carné de coche. Y esto hace que la Svartpilen 125 sea tan apetecible, pues toma la base de sus hermanas grandes, aunque con un tamaño más reducido, lógicamente, además de sus prestaciones y del tamaño de su motor. Y hace un par de años sufrió una importante remodelación para contar con mejoras que la hacen aún más sensacional.

Se rebajó la altura del asiento, se mejoraron el chasis y el basculante, se aumentó la capacidad del depósito, se revisó la caja de cambios, recibió la homologación Euro 5+, se incluyó de serie el antirrobo o se aumentó la distancia entre ejes, y el resultado es el que salta a la vista. La ergonomía es más campera que rutera, mientras que el motor que tiene equipado es de un solo cilindro y de cuatro tiempos, compacto, que rinde a una potencia de 15 CV.

Tiene instalado el quickshfiter, que permite cambiar de marcha sin la necesidad de accionar el embrague, y cuenta con materiales de gran calidad como las suspensiones WP Apex, el ABS con el sello de Bosch y sensible a la inclinación o la pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad en la instrumentación. Por otro lado, la iluminación es full LED, brillando de forma especial en el faro delantero, además de contar con un sensacional descuento de 900 euros en su precio de compra.

La Husqvarna Svartpilen 125 cuesta 4.699 euros

Pensábamos que sería bastante más cara, pero la Husqvarna Svartpilen 125 tiene un precio irrisorio, sobre todos, gracias a la rebaja que le han aplicado. Así que puede ser tuya en caso de que pagues un total de 4.699 euros, algo que nos parece sensacional.