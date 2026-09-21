Cupra planta cara a BMW y Mercedes con un SUV híbrido enchufable que sorprende por su consumo y comportamiento

Coches y Motos 21 SEP 2026 - 13:41h.

La marca española tiene un SUV top que ya le roba ventas a marcas superiores

El nuevo Cupra tiene un diseño rompedor y muchos creen que es el mejor coche que ha creado Cupra

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Cupra ha encontrado con el Terramar un punto intermedio bastante particular. Tiene tamaño suficiente para funcionar como SUV familiar, una presentación cercana al territorio premium y versiones híbridas enchufables capaces de realizar la mayoría de desplazamientos cotidianos sin utilizar gasolina. Al mismo tiempo, conserva una puesta a punto más dinámica que la habitual en este tipo de coches.

Ahí aparece la comparación con BMW y Mercedes. El Terramar no intenta superarlos mediante materiales más lujosos o un emblema más prestigioso. Su argumento está en combinar prestaciones, autonomía eléctrica y comportamiento por una cantidad más contenida.

Más de 100 kilómetros antes de necesitar gasolina

Las versiones e-HYBRID combinan un motor de gasolina de 1,5 litros con una unidad eléctrica y una batería de gran capacidad. Cupra ofrece configuraciones de 204 y 272 CV.

La autonomía eléctrica homologada supera ampliamente los 100 kilómetros dependiendo de la versión. Para alguien que pueda cargar en casa y recorra 30 o 40 kilómetros al día, eso permite realizar buena parte de la semana sin arrancar el motor térmico.

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También admite carga rápida en corriente continua, algo que todavía no resulta habitual entre los híbridos enchufables. En un viaje largo, basta con continuar utilizando gasolina cuando la batería deja de aportar toda su energía.

No se comporta como un SUV creado únicamente para ahorrar

El Terramar mide alrededor de 4,52 metros y tiene una carrocería relativamente ancha. La posición de conducción no resulta excesivamente elevada y Cupra ha trabajado especialmente la dirección y la suspensión.

Las versiones con control adaptativo permiten modificar la firmeza de los amortiguadores. En los modos más cómodos puede viajar sin castigar a los ocupantes y, cuando la carretera se complica, controla bien los movimientos de una carrocería que tiene que cargar con una batería considerable.

La versión de 272 CV ofrece además unas prestaciones muy serias. La entrega eléctrica ayuda a responder inmediatamente al acelerador y el motor de gasolina entra después para mantener el empuje.

Cupra ya no parece una alternativa barata

Dentro aparece una gran pantalla central, instrumentación digital y los habituales detalles en color cobre de la marca. Los asientos pueden tener un diseño bastante envolvente y la iluminación ambiental refuerza una cabina orientada hacia el conductor.

El espacio posterior resulta suficiente para utilizarlo como coche familiar. El maletero de los enchufables pierde capacidad frente a otras versiones debido a los componentes eléctricos, pero continúa siendo utilizable para viajar.

BMW y Mercedes pueden ofrecer acabados superiores y catálogos de personalización mucho más extensos. Cupra contraataca con una relación especialmente interesante entre potencia, autonomía eléctrica y precio.

El Terramar e-HYBRID puede recorrer los desplazamientos cotidianos prácticamente como un eléctrico, viajar sin depender de cargadores y seguir siendo agradable cuando aparecen curvas. Esa mezcla es la que permite plantarle cara a los SUV premium sin intentar convertirse en una copia de ellos.